El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en máximo 15 días dará un informe completo del fallido operativo de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Al ser cuestionado en su conferencia mañanera de este viernes en las instalaciones de la Novena Zona Militar de Culiacán, López Obrador recordó que él dio la orden de detener el operativo porque “lo que más me importa es la vida”.



“Hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando, vamos a informarlo bien cuando tengamos todos los elementos. Es mi compromiso, puede ser una semana o 15 días.



“Es una información que ya hemos dado, en el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente.



“Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo más me importa es la vida. En una semana, en 15 días, informamos bien para no hacerlo de manera atropellada”, declaró antes de retirarse.

