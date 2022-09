“Orden dada no supervisada, no sirve para nada“, dice AMLO al supervisar la presa El Zapotillo en Jalisco

Temacapulín, Jalisco.- Al supervisar el reinicio de obras de la construcción de la presa El Zapotillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que "orden dada no supervisada, no sirve para nada".

De buen humor, junto con el gobernador Enrique Alfaro (MC), en un video que difundió en sus redes sociales, el Jefe del Ejecutivo reiteró el compromiso de que con las obras complementarias de la presa no se inundarán las comunidades y se aportarán 2 mil litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara.

“Estamos trabajando juntos, este domingo, supervisando, ya saben lo que sostengo que orden dada no supervisada no sirve para nada”.

