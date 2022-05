Oposición considera grave que México desprecie colaboración de EU en combate a Cárteles

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron de grave y contradictorio que el gobierno de la autollamada 4T desprecie la colaboración de agencias de inteligencia de Estados Unidos en el combate a los cárteles de la droga.

Después de que funcionarios mexicanos le quitaron a la DEA el espacio asignado para su avión en el aeropuerto de Toluca, el cual funcionaba desde 1990 contra el combate y operaciones del narcotráfico, así como disolvió hace una semanas un grupo de elite antinarcóticos que trabajó por 25 años con dicha agencia, los senadores lamentaron la errática y fallida estrategia del gobierno de López Obrador.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Juan Zepeda, criticó ambas decisiones que dijo se inscriben en la fallida política de “abrazos y no balazos” para no molestar, ni importunar al crimen organizado que opera con cancha libre en el país.

“Son señales de que se está abandonando el trabajo coordinado y de cooperación con agencias de otros países para combatir al narcotráfico y que la detención de grandes capos no es prioridad de este gobierno”, dijo a EL UNIVERSAL el senador por Movimiento Ciudadano.



Damián Zepeda, senador del PAN, criticó ambas decisiones que, dijo, dejan claro que “hay una desarticulación en la política de seguridad pública y de combate a los cárteles de la droga”.

“Hay un fracaso evidente y la única estrategia es militarizar y hay una tensión innecesaria con los organismos internacionales, incluido en este caso la cooperación con Estados Unidos y las agencias en la materia como lo es la DEA”.

“No es un secreto de que no existe la mejor de las relaciones en materia de cooperación con Estados Unidos. Yo sí creo que México tiene que hacer respetar su soberanía, pero creo que sí se ve beneficiado del intercambio de información de organismos internacionales como son las agencias encargadas del combate a las drogas de Estados Unidos”.

El expresidente nacional del PAN, expuso que que el gobierno tiene mucho que explicar. “Me parece que hay una política de no agravio a los cárteles y al crimen organizado. No hay una estrategia integral de combate al crimen organizado que no han dado tregua”.

“El gobierno no puede hacerse de la vista gorda. Hay un fracaso. Si hay algún tipo de entendimiento -con los cárteles- es obvio que les están viendo la cara, porque México está en los peores niveles de violencia”, añadió Zepeda.

El senador del PRI, Mario Zamora, dijo este tipo de decisiones del gobierno mexicano de despreciar la colaboración e inteligencia de agencias como la DEA en el combate a los cárteles hacen evidente “que están entregados al crimen y derrotados. Lo más reciente es el video de cómo huyen y son balaceados militares en Michoacán”.

Expuso que en el tema del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga, así como el combate a la pobreza, este gobierno tiene los mismos resultados que “son nulos o son muy malos”.

“Yo no digo que antes vivíamos en la mejor situación, pero había avances y hoy es lo contrario. Ahora se retrocede y se vislumbra que las cosas van muy mal”.

Dijo que ya es hora, son más de tres años de pretextos, de dar resultados, de escuchar y abrir la mente y escuchar soluciones.

