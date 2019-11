ONU Mujeres: impunidad, problema grave en México

Uno de los grandes problemas que enfrentan las mujeres que sufren violencia es la impunidad, aunado a la falta de sensibilidad para tratar los casos, aseguró Paula Narváez, representante de ONU Mujeres en México.

En el marco del Encuentro por la Igualdad y la no Violencia sobre las Mujeres y Niñas, que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la funcionaria de Naciones Unidas consideró que mientras no existan autoridades sensibles al tema, las mujeres no irán a denunciar y, en consecuencia, el problema persistirá.

“El gran problema en la violencia hacia las mujeres es la impunidad. Si no tenemos policías y operadores de justicia sensibilizados, las mujeres no irán a denunciar”, señaló Paula Narváez, aunque advirtió que este no es un problema exclusivo de México.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expuso que las mujeres suelen ser revictimizadas al momento de denunciar. La propuesta, añadió, es que todas quienes sufran violencia, pasen antes a un refugio, por ejemplo, en donde superen emocional y hasta físicamente el hecho.

Por ello, añadió, lo que ha encaminado Gobernación como una política pública y como programas y acciones concretas es que la primera instancia que tengan las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, no debería ser inmediatamente la denuncia ante la fiscalía, debido al estado físico y emocional en el que pudieran llegar.

Sánchez Cordero presumió que la dependencia a su cargo ha cambiado de manera radical. “Ninguna agresión sin respuesta, ninguna agresión sin castigo, cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres; cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual”, mencionó.

La funcionaria federal señaló que el sistema de justicia en México tiene un grave problema.

“Tenemos un grave problema en nuestro país, no solamente de corrupción, también de impunidad. Nosotros tenemos datos duros por parte del Inegi: de los 33 millones de delitos que se cometen al año en nuestro país, solamente se denuncia 1 millón 900 mil, de los cuales se judicializa un pequeño porcentaje que obtiene sentencia”, indicó.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, llamó a desmitificar que las mujeres no sufren agresiones, ya que siete de cada 10 reconocen que han sido víctimas, y de alguna manera la han vivido y logrado superar.