OMS pide a América Latina estrategia de contención agresiva

Ginebra.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que alrededor de 3.4% de los casos confirmados del coronavirus Covid-19 han terminado en muerte, muy por encima de la tasa de fallecimientos por la gripe estacional (0.1%, aproximadamente), pero dijo que la enfermedad puede ser contenida y llamó a América Latina a que prepare una “estrategia agresiva” para controlar la expansión del virus.

“Para resumir, Covid-19 se propaga de manera menos eficiente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa enfermedades más graves que la gripe, todavía no hay vacunas o terapia, y puede ser contenido”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa en Ginebra.

Tedros dijo que habló con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, sobre los Juegos de Tokio. “Creo que decidir ahora sería demasiado temprano, sería bueno monitorizar la situación”, señaló.

Chile y Argentina se convirtieron este martes en los nuevos focos del virus, que ya está en Brasil, Ecuador, México, República Dominicana y en las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín (parte francesa).

Un hombre que estuvo de viaje por el sudeste asiático en febrero se convirtió en el primer caso de coronavirus en Chile. Se trata de un médico de 33 años que está aislado en un hospital del centro del país y se prevé que pueda recibir el alta médica en las próximas horas.

“ Hemos tomado (...) todas las medidas que ha recomendado la OMS y todas las que hemos estimado necesarias para proteger la salud de nuestros compatriotas”, declaró el presidente chileno, Sebastián Piñera.

Anunció que una delegación chilena irá a China para “comprender” los “errores y aciertos” que tuvo ese país ante la emergencia sanitaria.

Argentina confirmó también el primer caso de coronavirus en el país, un hombre de 43 años que llegó el pasado domingo de un viaje por el norte de Italia y otros puntos de Europa.

En Estados Unidos, la cifra de fallecidos ascendió a nueve, todos en el estado de Washington, y los casos confirmados en todo el país son 21, la mayoría pertenecientes a una residencia para ancianos.

Además, Nueva York anunció un segundo caso del virus, que se encuentra en estado grave, y en Florida sólo esperan la confirmación oficial para anunciar un tercer caso, en un país donde hay por lo menos 108 infectados.

Las mayores alertas continúan en Europa, principalmente en Italia, donde hay ya 2 mil 502 enfermos y 79 decesos, 27 de ellos ocurridos en las últimas 24 horas. Este país, Corea del Sur e Irán concentran 80% de enfermos fuera de China.

En España, las autoridades confirmaron que un hombre murió el pasado 13 de febrero y es la primera víctima de la enfermedad que ya dejó más de 150 contagiados, según una investigación retrospectiva.

A nivel global, la cifra de muertos se ubica en 3 mil 203 —2 mil 981 de ellos en China continental— y la de casos en 93 mil 80.

La OMS alertó que se está experimentando un fuerte ruptura en el suministro global de material de protección para el personal médico que atiende a los enfermos de coronavirus, una situación que es consecuencia “del aumento de la demanda, de compras impulsivas por el pánico, del acaparamiento y del uso inadecuado”.