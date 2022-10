Objetan perfil de nuevo fiscal del caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) designó a Rosendo Gómez Piedra como nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), en sustitución de Omar Gómez Trejo, quien renunció al cargo por diferencias con el fiscal Alejandro Gertz.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, dijo que desconocen la trayectoria del nuevo encargado de la UEILCA y calificó como preocupante la designación.

Argumentó que el nombramiento fue unilateral; “desconocemos su perfil, estamos seguros que no conoce el caso Ayotzinapa, no tiene conocimientos en derechos humanos, por lo cual no puede hacerse cargo de una fiscalía especializada”.

Gómez Piedra es un tabasqueño cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien se desempeñó en enero de 2022 como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, comentó en una entrevista con EL UNIVERSAL que es preocupante el hecho de que no les avisaron del nombramiento de Gómez Piedra.

“Se requiere conocimiento cabal del caso, tiene que tener un expertise en altos estándares en materia de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, al tenor de lo que establecen los estándares en materia de derechos humanos e ignoramos si este fiscal tiene estas competencias para hacerse cargo de una fiscalía de esta índole”, señaló.

El representante legal de los padres señaló que la preocupación es que la FGR forma parte de este mecanismo extraordinario de justicia que se formó en el caso para su esclarecimiento y que estaba conformado por dos instancias: la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y por la UEILCA.

Detalló que ambas instancias se construyeron de manera bilateral en un diálogo con sus representados y el gobierno, para dar una respuesta efectiva de acceso a la verdad y justicia a los familiares de los 43, luego de una investigación irregular y se pensó en la creación de este mecanismo de justicia extraordinario.

“Se fue construyendo de manera dialogada, consensuada esas dos instancias… hoy de pronto nos estamos enterando que de manera unilateral hicieron acciones que obligaron a Omar Gómez a renunciar.

“Y están nombrando de manera unilateral al fiscal especial y se rompe ese consenso que había en la construcción de una instancia de este mecanismo extraordinario de justicia”, consideró el abogado de los padres.

Expresó que interpretan que en esta nueva etapa se está desmantelando la colaboración, “estamos sumamente preocupados entrando a una nueva etapa donde ya no hay diálogo”.