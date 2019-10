Nunca más una represión en México, nunca más un 68: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a los jóvenes caídos del movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968, el cual consideró que fue un parte aguas en la historia del país, y exhortó a “nunca más un 68”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal pidió a los asistentes que hoy que marcharán de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco al Zócalo, a que se manifiesten sin violencia.

“Recordar este día los derechos lamentables del 2 de octubre de 1968 , tenemos que tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades, por la falta de justicia.

Estamos en una etapa nueva en la que el uso de la fuerza ha quedado relegada no se puede hablar ni siquiera de la razón de estar de que el Estado tiene el monopolio del uso exclusivo de la fuerza.

Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz sin violencia, sin usar la fuerza convencer, no vencer, convencer, dialogar, vivir en armonía en paz. Por eso nunca más una represión en México, nunca más tortura, desapariciones, masacres, nunca más un 68”.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que el gobierno federal apoyará a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en el operativo de la marcha que recordará a los caídos en Tlatelolco, y pidió a los manifestantes que no lleven ningún tipo de arma.

“(exhorto) a que los que participen con esta filosofía nos ayuden para aislar a provocadores, y ayudar a no caer en provocaciones, hacerse a un lado, y exhortarlos, llamarlos, a que ese no es el camino. Fuera mascaras, en la lucha por la justicia, por la democracia no tiene porque ocultar sus rostros, tiene que darla cara, y tampoco puede traer armas, sean estas piedras, petardos, varillas, nada d eso. No se requiere, esas formas y esa maneras”.

“Vamos a estar apoyando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y al mismo tiempo no olvidar el 68, porque es el inicio de una etapa nueva de un hecho lamentable de represión, de donde surge la esperanza de un México nuevo , no fue en vano esa lucha. A partir de ahí viene una apertura y eso nos permite que se lleven a cabo los cambios en el país y que ahora se esté iniciado una transformación y garantizando las libertades y estableciendo una verdadero Estado de Derecho y una autentica democracia que ese es el propósito que tenemos”.