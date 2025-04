Todos los años jóvenes del Istmo de Tehuantepec participan en un certamen para elegir a la Reina Sandunga: preparan un discurso en zapoteco y portan el traje de gala completo. Este 2025, la concursante Adamari Santos Vega cautivó al público al incluir la lengua de señas mexicana en su presentación.

Tras una victoria memorable, el reinado de la joven comenzará en mayo, al ser coronada en la monumental Vela Sandunga. Además de difundir las tradiciones y costumbres de Oaxaca, Adamari quiere implementar un taller de lengua de señas para concientizar a su región.

“Que haya un taller de lenguaje de señas en honor a mis padres porque es muy poco, la verdad no todos lo conocen y yo lo he vivido, lo sigo viviendo porque cuando vamos a ciertos lugares, por ejemplo, a las citas médicas, hay doctores que no saben y yo soy su traductora de mis padres sordomudos y de sus amigos de ellos”, explicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la joven istmeña de 22 años compartió que sus padres son personas sordas, por lo que conoce a la perfección la lengua de señas

Así, decidió incluirla en su discurso y cumplir su más grande sueño: ser la máxima representante cultural y poner en alto el nombre de Santo Domingo Tehuantepec.

“Yo soy hija de padres sordomudos y al momento de estar en mis ensayos me dijo mi maestro: ‘Y si lo hacemos en lenguaje de señas, vamos a correr ese riesgo’, y le dije bueno, me parece bien, perfecto, porque así estoy haciendo honor a mis padres, porque ellos estuvieron presentes en el concurso.

“La primera vez que me emocionó esto fue cuando me llevaron de embajadora mi abuela y mi tío y fue desde ahí que vi los ensayos, luego vi la coronación de la reina, dije: ‘No inventes, está hermoso, próximamente quiero ser esto, ser Reina Sandunga’. Desde hace 8 o 7 años que tengo esa idea de ser reina”, cuenta.

La estudiante de Medicina y Partería tuvo que cuadrar sus horarios para aprender zapoteco y tomar clases con un maestro especialista en historia y cultura. Los fines de semana practicaba dos horas al día, hasta llegar a ser la reina de su municipio.

“Para enero y febrero tuve que meterle más presión a mis ensayos, a enfocarme más, decirlo bien, prepararme bien la pronunciación, más que nada con el zapoteco y mi dicción. Así estuve durante estos meses, el baile no lo ensayé porque ya lo sabía bailar, mi tío me lo enseñó desde hace años”, dice entre risas.

La soberana del municipio debe bailar sones regionales, conocer de historia, gastronomía, tradiciones y de la indumentaria, un elemento clave en la cultura oaxaqueña.

El traje de gala de Tehuana es uno de los más costosos a nivel nacional, pues su precio oscila entre los 30 mil y 45 mil pesos. Adamari lo portó de manera impecable y lo describió durante su discurso.

“Consta de un huipil y la enagua en terciopelo negro con sus flores bordadas a mano. Lo complementa un olán de tira bordada y debajo de ella llevo la enagua corta y el refajo blanco. No pueden faltar mis zapatillas negras, llevo lo que son mis alhajas, mis aretes. Llevé mi trenza de bola con un prendedor de madera de oro, mis flores y mi lluvia de papelillos“, destaca.

En las próximas semanas, Santos Vega será contactada por su municipio para ensayar y en mayo, la actual soberana, Anette Guadalupe Osorio le entregará la corona y se presentará un grupo folclórico, así como las embajadoras de cada barrio de Santo Domingo Tehuantepec y las princesas de este año.

“Es la primera vez en mi familia que alguien gana. En mi barrio Santa Cruz Tagolaba ya soy la tercera reina de mi barrio que gana. La verdad es que estoy muy emocionada, no me cae el veinte. Estoy muy feliz de lograr este triunfo, mis papás se sienten muy felices porque ellos vieron todos mis ensayos, mis desvelos, mis esfuerzos y están alegres de que haya obtenido ese triunfo”, describe.

De acuerdo con la actual soberana, la Reina Sandunga es elegida a través de un certamen, cuyas bases se publican semanas antes del concurso e incluyen ser originaria de Tehuantepec, tener entre 18 y 38 años, ser soltera, portar el traje de tehuana y contar con estudios de nivel medio superior.

Dependerá de la cantidad de señoritas que deseen participar, se inscriben y durante el concurso deben presentarse en zapoteco, describir el traje que visten en cualquiera de sus variantes y exponer un tema sobre costumbres y tradiciones, personajes históricos o gastronomía de la región.

Durante su reinado deberá realizar acciones sociales, difundir su cultura y hacer algo que impacte de manera positiva a su municipio, como la implementación del taller de lengua de señas que Adamari propone.

Al ser coronadas, también realizan un saludo en zapoteco, agradecen a los asistentes y los músicos interpretan la inmortal Sandunga, himno de Tehuantepec.

En unos meses, todas las soberanas de las regiones de Oaxaca participarán en el certamen de Diosa Centéotl que se realizará antes de la semana de La Guelaguetza, del 21 al 28 de julio.