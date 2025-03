El rayo y el trueno: SOS urgente en el Istmo de Tehuantepec

¿Cuáles son en el México de 2025 las claves del desarrollo? ¿Qué actores locales se van a fortalecer en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum?

México apostó a las exportaciones a EU como motor de la economía, pero durante los 30 años del TLCAN-TMEC, la tasa promedio de crecimiento anual del PIB fue un magro 2.07 por ciento.

Ante la incertidumbre, para ser sustentable una estrategia de desarrollo debe dar prioridad a la construcción de capacidades locales, buscando equilibrar crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

El desarrollo sustentable le apuesta a invertir en nuestra propia gente.

Una empresa de esta economía para la igualdad, la paz y la vida es la cooperativa Anaa Witsukj, AW (el rayo y el trueno), que agrupa a más de 1,000 productores de limón persa en 46 comunidades. En 2025 alcanzarán a empacar y comercializar 4,300 toneladas del producto. Está sustentada en la educación, la agroecología y la cultura. Se ubica en la región mixe (Ayuujk jää’y), en la zona noroccidental del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

En la cosmovisión mixe, el rayo y el trueno anuncian que habrá lluvia y por lo tanto el agua indispensable para lograr una buena cosecha.

La cooperativa AW busca una recomposición del poder desde las raíces, mediante la organización de productores y de las comunidades. Son jóvenes quienes conocen los mercados y han elaborado el modelo de negocios. Es exactamente el tipo de proyecto que un gobierno que se dice progresista y de arraigo popular tendría que facilitar y reproducir.

Sin embargo, no es así. Su éxito económico está en vilo. Las comunidades enfrentan cotidianamente la violencia de bandas del crimen organizado que se disputan el territorio mediante extorsiones, balaceras, sobrevuelo de drones e introducción de drogas. Permanecen impunes, y el tejido social está muy lastimado.

El principal diálogo de los productores es con sus propias comunidades, pero preguntan a los gobiernos estatal y federal: ¿Por qué no voltean a ver a las comunidades? ¿Por qué el poder político trata como si no existieran incluso a organizaciones de base que considera aliadas? No piden favores; claman para que las dependencias asuman sus responsabilidades:

1. Que @SEGOB_mx ponga en práctica urgentemente medidas preventivas, mecanismos de atención y de reacción en caso de sufrir una agresión directa, así como garantías de seguridad para sus actividades económicas.

2. Que @SHCP las incluya en el Decreto que otorga beneficios fiscales a inversionistas en los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) en el Corredor Transoceánico. Los productores están al día fiscalmente. Preguntan: ¿por qué no se aplica el ‘primero los pobres’ a la hora de otorgar beneficios fiscales? ¿por qué se apoya a los grandes de afuera y no a quienes somos dueños de la tierra?

3. Que @SEDATU_mx regularice el lote donde está ubicada la cooperativa AW, dando certidumbre en la tenencia de la tierra a las comunidades y no sólo a los inversionistas externos.

4. Que @NAFIN y @FOCIR, en vez de apoyar a fondos de inversión privados y a proyectos permeados por conflictos de interés de sus funcionarios, inviertan capital de riesgo con los productores de las comunidades.

Los hijos del rayo y del trueno no le dicen al gobierno: ‘regálame’, sino ‘ábreme las puertas para que yo pueda hacer las cosas’.

Profesor asociado en el CIDE.

@Carlos_Tampico