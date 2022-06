No van a detenernos, dice AMLO tras freno a Tramo 5 Sur

“No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés del pueblo, del interés de la nación”, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que un juez suspendió por tiempo indefinido la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

El Mandatario federal dijo que se presentará un recurso —en otra instancia— para que no proceda el amparo que otorgó un juez para detener la obra por falta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

“No tiene fundamento, este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son seudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo, y también por gobiernos extranjeros; hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos, es una demanda permanente que tenemos”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo añadió que pese a este recurso, se cumplirá en tiempo y forma con la obra.

“Estamos seguros de que la obra va a continuar… No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés del pueblo, del interés de la nación”, aseveró López Obrador.

Aseguró que el tema de fondo son los intereses de empresas como Xcaret y Vulcan, una compañía de la Unión Americana que, mencionó, está causando una “catástrofe ecológica”, así como del empresario Claudio X. González y su organización “México en favor de la corrupción”, ironizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su administración acatará la decisión del juez y continuará con todo el procedimiento legal sin ningún problema.

“Estamos seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora, vamos a reiniciar y a recuperar tiempo”.

Sobre la falta de la MIA del Tramo 5 Sur, recordó que hace unos meses emitió un acuerdo relacionado con los proyectos y obras del gobierno consideradas de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios, para que se diera tiempo a las empresas y puedan entregar toda la documentación.

“La Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto, porque también lo impugnaron, y ahora, de acuerdo con el criterio que se está aplicando, no se toma en cuenta ese decreto.

“De todas maneras, vamos a cumplir legalmente”.

Señaló que se trata de una interpretación del juez que concedió el amparo para detener por tiempo indefinido la obra.

Un juez federal concedió la primera suspensión definitiva para detener, por tiempo indefinido, las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que se ubica entre Playa del Carmen y Tulum.

La resolución del juez puede ser impugnada mediante un recurso de revisión y, de presentarla, será un Tribunal Colegiado del estado el que resuelva si mantendrá vigente o no la medida.