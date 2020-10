No tengo opinión al respecto, señala López Obrador sobre México Libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la decisión de TEPJF de negar el registro como partido a México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, su gobierno se mantuvo al margen porque ya pasó al basurero de la historia el que el Ejecutivo decidía a quién dar un registro o una candidatura.

“No tengo opinión. Creo que son procesos que llevó a cabo el INE y en este caso el tribunal. Lo único que quiero dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte de los cambios”, dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que antes los presidentes decidían a quién darle el registro, “a quién darle una candidatura, a quién no. Eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia, ya no se aplica”.

“¿Cuáles son los partidos que recibieron registro?”, preguntó el Mandatario. “Fuerza Social de México de Pedro Haces y Redes Sociales Progresistas [de Elba Esther Gordillo]”, le respondieron.

“Ah, sí. No, no opino, esa es una decisión del INE”, dijo el Mandatario.

Al ser cuestionado sobre el proceso interno de Morena, llamó a Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, aspirantes a dirigir ese partido, a apegarse al resultado de la tercera encuesta organizada por el INE y que sea el pueblo el que decida para acabar con acuerdos cupulares.

“Se vuelve a hacer [la encuesta], como lo están haciendo las autoridades, en este caso el INE. Apegarse a eso, que sea el pueblo, que sea la gente, militantes, simpatizantes los que deciden, que se acabe la política cupular”, indicó.

Al insistirle que Muñoz Ledo no quiere una tercera encuesta, López Obrador dijo que eso es otro asunto y que él “no se mete”.

“Todo esto está sucediendo porque antes el Presidente era también el dirigente del partido en el poder y ahora no es así, yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, porque es parte de los cambios”, aseveró el Presidente.