No soy pelele ni empleado de los empresarios, como los presidentes anteriores: AMLO

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró que su gobierno no es de empresarios y él no es pelele ni empleado de ellos, como ocurría antes, cuando hasta contrataban a los expresidentes y el gobierno era un comité al servicio de grupos de intereses creados.

Al rechazar una caricatura que fue retuiteada por el expresidente Felipe Calderón en las redes sociales, donde se señala que antes los empresarios se oponían a los presidentes y ahora se le arrastran, el mandatario aseguró que lleva muy buenas relaciones con los empresarios de ahora “porque han ido entendiendo y muchos ya tenían esa visión de que había que pensar en el país y pensar en los demás, y hacer a un lado el egoísmo, el lucro y la corrupción”.

López Obrador puso algunos ejemplos de la colaboración entre su gobierno y los empresarios, para beneficiar al pueblo:

Detalló que con ellos se ha logrado en dos de tres ocasiones consenso para el aumento de salarios, que ha aumentado el salario en 65 por ciento en términos reales, “como no sucedía en 40 años, y lo logramos por consenso, porque ya no se podía mantener el salario en los niveles en que se impuso durante 36 años del modelo neoliberal”.



Destacó que con los empresarios “logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores”, que de un año a otro pasó de cien mil millones de pesos a 200 mil millones de pesos, además de que se les convenció de que participaran aportando más a las cuotas de las Afores.

“Entonces esa es la molestia del caricaturista, pero no es el caricaturista, así piensan millones, es el pensamiento conservador, y en una democracia está permitido esto, y tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero no lo voy a dejar pasar, lo tengo que explicar. Entonces, la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington, incluso hablaron. Entonces con ellos, con los empresarios, logramos esto”, expresó.

López Obrador se burló de la molestia del expresidente Calderón contra los empresarios que a decir del exmandatario “no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene”.

“¿Qué cosa quería o qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación?, pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él, que se robaron la Presidencia, todo el sector empresarial de ese entonces, Claudio X. González, todos, que pagaron publicidad en los medios, cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que pagaron para financiar la guerra sucia en contra mía, lo del ‘Peligro para México’”, afirmó.

ardm