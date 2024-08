El exsenador panista, Javier Lozano, acudió al hotel Courtyard Mexico donde Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, sostiene una reunión con gobernadores del centro del país.

En entrevista, Lozano detalló que no sabía que Sheinbaum se encontraba en el mismo lugar, y señaló que estaba ahí para encontrarse con el aún gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

"Les juro que no sabía que estaba Claudia Sheinbaum, como dicen, si me dicen no vengo, no sabía que estaba por acá", dijo al ser cuestionado por los medios de comunicación.

Cabe mencionar que Sheinbaum sostiene en ese lugar una reunión con gobernadores del centro del país, entre ellos la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

