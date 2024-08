El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, será una extraordinaria presidenta, por lo que, expresó, ya podría entregarle mañana mismo la banda presidencial “y se empezarían a verse mejoras”.

El jefe del Ejecutivo federal manifestó que lo mejor que le pudo haber pasado al país es que en las elecciones se haya elegido a Sheinbaum Pardo como próxima presidenta de México.

“Tener la tranquilidad de que vamos a tener una extraordinaria presidenta, una mujer de nación, no solo mujer de Estado, porque antes se hablaba `hombre de Estado´, y no, lo más importante es ser hombre de nación, pero en este caso no es solo mujer de Estado, de primer orden, sino mujer de nación.

Todo lo relacionado con los medios y los grandes asuntos que se tiene que estar tratando lo va a manejar muy bien, mucho muy bien.

“Es excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado al país, a México. No hablo como integrante de un movimiento de transformación al cual ella pertenece y fuimos precursores de ese movimiento. No sólo hablo de eso, hablo del interés general, hablo de todo el pueblo de México, de mi deseo de que nos vaya bien a todos. Y estoy optimista con la llegada de Claudia, ya hasta le podría entregar mañana (la banda presidencial) y en vez de que se altere la vida pública, no solo se mantendría, sino empezarían a verse mejoras, como va a suceder”, dijo.

maot