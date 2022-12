"No requerimos de ayuda artificial"; PVEM renuncia a "cláusula de vida eterna"

El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, anunció que derivado de "ataques y embestidas" sobre la presunta intención de buscar la "vida eterna", determinó retirar la propuesta para que, a través de la figura de Coalición, los partidos pueden compartir votos.

En conferencia de prensa, sostuvo que el Partido Verde, no necesita vida eterna.

"Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten, mienten, mienten. Desde que nació el Partido Verde, no hemos perdido el registro, no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso, no era transferencia de votos, de lo que hablábamos era reconocer las candidaturas comunes, pero antes que nos digan que queremos vida eterna, la vamos a retirar", declaró.

El legislador aseveró que su determinación no responde a las declaraciones del ejecutivo quien habló de un posible veto, sino a las "calumnias" y "mentiras" de los medios de comunicación.

"No vamos a tolerar las mentiras ni la difamación de los medios, el Partido Verde no está presionando a nadie, mucho menos hay un pleito del partido verde, del PT y de Morena. Se han dicho muchas mentiras. Ante los ataques y la embestida que hay, decimos que no requerimos de ayuda artificial de ningún partido político. Nosotros no vamos a ser por quienes presionen al Presidente", acusó.

Lee también: "No soy cacique": AMLO no descarta vetar reforma electoral por cláusula de “vida eterna” a partidos

Carlos Puente dijo que su pospuesta se derivó de escuchar a las entidades federativas, a fin de poner en la ley general las candidaturas comunes; "una figura que es constitucional y que permite competir bajo un mismo emblemas a varios partidos políticos. Hoy es constitucional en 24 entidades federativas, he dicho que sería una precondición al estar aprobado en 24 estados para transitar en una reforma".

Aseguró que gracias al PVEM dos partidos llegaron a la Presidencia y muchos legisladores llegaron a sus escaños, por lo que insistió en que no necesitan vida eterna ni permitirán que se divida a la coalición Juntos Hacemos Historia: "Nuestra Coalición sigue más fuerte que nunca".

Senado avala incluir en dictamen de reforma electoral "cláusula de vida eterna"

Ayer el pleno del Senado avaló incluir en el dictamen de reforma electoral la llamada “clausula de vida eterna” para favorecer a los partidos aliados de Morena, es decir el PT, PVEM y PES, ello en medio del rechazó de legisladores de oposición quienes acusaron un pago de favores y la inconstitucionalidad de estos cambios que se incluyeron de último momento.

En el mismo sentido, también expusieron que esta reforma servirá para consumar un fraude electoral a través de la transferencia de votos a los partidos satélite para que conserven su registro, más allá del 3 por ciento que establece la Constitución para tal supuesto.

Lee también: "Esa ventana ya se cerró": PRD desinvita a Ricardo Monreal para unirse a oposición rumbo a 2024

AMLO no descarta veto a reforma electoral si mantiene "vida eterna"

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no descarta vetar la reforma electoral que fue aprobada por el Senado, si es que se mantiene en la Cámara de Diputados la transferencia de votos para darles “vida eterna” a sus aliados.

“La veto, aunque se invalide todo. Si hay contradicción, si es así, hay contradicción. Y además no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se está actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador”, refirió en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Lee también: Monreal afirma que seguirá trabajando con Morena; “no busco espacios políticos en la oposición”, dice

López Obrador dijo que podría llegar al veto de la ley porque se trata de un asunto de principios: “Muy contrario a lo que consideran mis adversarios. No soy cacique. Si lo considero, la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv