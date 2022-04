“No permito que traten a México como piñata”

Al minimizar los dichos del expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que dobló al gobierno mexicano al lograr el despliegue gratuito de 28 mil soldados en la frontera sur de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá que por el proceso electoral en el país vecino traten a México “como piñata”.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que este año habrá elecciones en Estados Unidos, por lo que partidos políticos y candidatos están queriendo poner a México en sus temas de debate.

Al señalarle que el exmandatario republicano dijo que López Obrador le cae bien pese a que “es socialista”, el Presidente respondió: “Pues a mí me cae bien el expresidente Trump aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Este año habrá elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también comicios de gobernador en algunas entidades.

“Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de fobias, racismo, discriminación que existen en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata, nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y otros gobiernos”, dijo.

López Obrador llamó a los 40 millones de paisanos que tienen origen mexicano e hispano y que votan en Estados Unidos, a que si se maltrata a México u otro país no voten por esos partidos, sean demócratas o republicanos, “que no olviden sus orígenes”.

“Tengo que decirles a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no sólo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen ciudadanía estadounidense, que si se maltrata a México o a algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano”, insistió.

En Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que los dichos del expresidente Trump fueron parte del antimexicanismo que lo caracteriza y rechazó que México cediera a la amenaza de aranceles a las importaciones nacionales.

“Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos”, afirmó. Indicó que cuando EU amenazó con los aranceles de 25% para que se fortaleciera la vigilancia antimigratoria con el Ejército Mexicano, el presidente López Obrador no aceptó y logró excluir el capítulo de integración energética en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, me consta el patriotismo del presidente López Obrador en esos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición para no imponerlos”, afirmó.

“Fue la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el T-MEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que tenemos”, expuso.

Añadió que eso hizo posible que México difiriera con EU sobre Venezuela: “Tampoco habríamos podido diferir sobre Venezuela y dejar atrás la triste actuación del gobierno anterior en el Grupo de Lima. Menos aún, rescatar a Evo [Morales, expresidente de Bolivia] del peligro extremo y otras relevantes acciones de la política exterior actual”, dijo Ebrard Casaubon.