No ordenamos pesquisa a EPN, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no ha iniciado una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y su familia, y si existiera, “podría ser” porque alguien la solicitó.

“Nada, no hay investigación. Puede ser que alguien solicitó a la oficina [Unidad] de Inteligencia Financiera (UIF) que hiciera ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no es un asunto del gobierno federal, no es algo que corresponda al Poder Ejecutivo”.

“¿Pero la Secretaría de la Función Pública lo solicitó a la CNBV por medio de un oficio?”, le preguntó EL UNIVERSAL en su conferencia en Palacio Nacional.

“Pero no hay ninguna investigación abierta. Lo pudieron haber solicitado, porque alguien está solicitando esa información, pero nosotros no”, insistió el Mandatario.

Recordó que cuando tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 dijo que no buscaría revanchas contra los expresidentes de México.

Señaló que diferencia de las pasadas administraciones, en donde había circo y al que caía de la gracia lo exhibían como chivo expiatorio y siempre era para decir: “Ya no va haber corrupción’, y había más corrupción, se simulaba con eso”.

El presidente López Obrador insistió en que a su gobierno lo que le importa es acabar con la corrupción y la impunidad, “nada de querer darle atole con el dedo al pueblo, nada de engañar, nada de demagogia, de politiquería”.

El Mandatario federal dijo que si los ciudadanos quieren enjuiciar a los expresidentes tendrían que hacerlo por medio de una consulta ciudadana.

“Tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña, por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal.