No he tenido tiempo de leer entrevista a Urzúa, me preocupa más levantar al país, dice AMLO

Uruapan.- Al continuar con una gira por esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha tenido tiempo de leer la entrevista que publicó una revista del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, puesto que lo que ahora más le preocupa es levantar al país y acabar con la corrupción.

(No, no he tenido tiempo (de leer la entrevista) porque estamos levantando no sólo el sistema médico, que estaba completamente por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba, reinaba la corrupción", dijo.

Esto al cuestionarle sobre una entrevista que le realizó el columnista de EL UNIVERSAL, Hernán Gómez, al ex secretario de Hacienda.

El mandataria afirmó que lo que más le preocupa y ocupa es el país y dejó para mañana, en su conferencia de prensa mañanera, el habla de politiquería.

"Entonces eso es lo que más nos preocupa y ocupa. Ya mañana hablamos de los otros temas, de la política o de la politiquería", respondió.

El presiente realiza una gira por los hospitales rurales de Michoacán, hoy estará en Buenavista Tomatlán y Coalcomán.