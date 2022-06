No habrá límites de fondos y recursos: AMLO sobre refugios para mujeres

Tras la denuncia del atraso del presupuesto que reciben los 75 refugios que existen en todo el país para proteger a las mujeres y menores víctimas de violencia machista, y que algunos de estos están en riesgo de cerrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá límite de fondos y recursos para temas de justicia, y aseguró que esto se debe a procesos burocráticos.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que aunque ya se le está “quitando lo mañoso, hay que seguir empujando al elefante” (la burocracia).

"Acerca de los fondos no hay límite, no hay techo para todo lo que tiene que ver con justicia en nuestro país y lo puedo probar hay cosas que no están consideradas en el presupuesto pero como se trata de asuntos de justicia se busca la forma de disponer de los recursos.

"Es que hay todavía hay burocracia, ya camina el elefante, ya no tiene tantas reumas, reuma ya se le está quitando lo mañoso pero todavía hay que seguirlo empujando para que camine más y ahí vamos avanzando".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal se comprometió a dar a conocer un informe en su conferencia mañanera para detallar sobre la demora de los recursos a los refugios."Vamos a informar también el día de hoy para ver si ya se llevó a cabo el trámite", dijo.

El pasado 28 de mayo, por el atraso del presupuesto que reciben los 75 refugios que existen en todo el país para proteger a las mujeres y menores víctimas de violencia machista, y que en estos momentos atienden a más de 11 mil mujeres, niñas y niños, algunos de estos albergues están en riesgo de cerrar o de recortar algunos de sus servicios, alerta la Red Nacional de Refugios (RNR).

Wendy Figueroa, directora de la RNR, señala que desde marzo esperaban recibir parte de los 419 millones de pesos autorizados para esa red este 2022, lo que no se ha dado; por ello, agrega, los albergues han tenido que endeudarse con préstamos y otros más han tenido que recortar algunos de sus servicios para enfrentar la falta de recursos públicos.

“Lo que estamos haciendo es seguirnos endeudando, porque esa es una realidad, pidiendo préstamos. Esto cada vez es más limitante, porque no todos los proveedores pueden seguir financiándonos; algunos refugios de los centros externos tienen que pagar renta y esto no puede esperar. Nos han estado prestando dinero desde marzo pasado. Esto ya es caótico”, señaló.

