“No es decir a todo que no, sino buscar consensos”

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, rechazó que los organismos de oposición en México estén “desarticulados o desaparecidos”, simplemente, dijo, el proceso electoral 2018 reconfiguró el sistema de partidos después de casi 20 años, con el regreso de un gobierno hegemónico.

Castañeda aseguró que en los momentos más definitorios, la oposición ha actuado con responsabilidad y altura de miras y, para ejemplo de ello, está la conformación de la Guardia Nacional, la cual no es de carácter militar, aunque en la realidad “esté sucediendo otra cosa”.

“Creo que es un error pensar que la oposición es una sola, porque el país está dividido en distintas oposiciones [que] no sólo [son] partidos, también [hay] organizaciones sociales, académicos. Creo que hay ciertos momentos en los que hemos articulado. Ser oposición no significa decir a todo que no, sino encontrar consensos en beneficio del país, así lo creemos en Movimiento Ciudadano”, indicó.

El partido naranja fue el más beneficiado de la coalición Por México al Frente en 2018, al incrementar su votación y obtener más espacios en la Cámara de Diputados.