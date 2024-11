El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener un espacio reducido de negociación y necesitará mayor capacidad de actuar ante las contingencias que se presenten durante el gobierno de Donald Trump, afirmó Jesús Gallegos Olvera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

“Ningún gabinete está preparado para lidiar con la administración Trump, por lo errática que puede ser. Pero hay elementos rescatables de las tareas que el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, realizó como canciller”, subrayó.

El estado de Wisconsin fue clave para sellar el triunfo del republicano. Foto: AP Photo/Evan Vucci

En la conferencia de prensa “El retorno de Trump”, el universitario recalcó que el empresario regresa a la Casa Blanca con aproximadamente dos millones de votos menos de los que obtuvo en 2020, cuando perdió la carrera presidencial contra Joe Biden. Quiere decir que gana siendo electoralmente menos popular. “No hay que creer que posee un gran poder político; en realidad es moderado”.

Sostuvo que el triunfo del republicano no es una buena o mala noticia, sino un hecho. “Observamos implicaciones, como el cuestionamiento sobre las instituciones y el valor que se le da al ejercicio democrático en los Estados Unidos, y otras más amplias que tienen que ver con la economía”.

Lee también Donald Trump retoma medidas severas contra México; ¿Cuáles son las propuestas que podrían afectar al país?

Al hacer uso de la palabra, la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Paz Consuelo Márquez Padilla calificó como asombrosos los resultados del proceso del martes pasado en la Unión Americana.

Pero el “fenómeno Trump” no debe verse aisladamente, sino como parte de un proceso en el que los gobiernos populistas están adquiriendo cada vez más importancia: de derecha, en países como Polonia; y de izquierda, en América Latina.

Fentanilo y migración: enemigos de Trump

Para Donald Trump, México es un enemigo por los fenómenos del fentanilo y la migración. Y al ciudadano estadounidense le queda claro que quien tiene realmente el control de la frontera y de regresar a migrantes es él.

Dijo que hay que estar pendientes de quiénes van a formar su gabinete. “En los populismos se pone a gente leal, y no a la más capacitada”, advirtió Márquez Padilla.

Lee también Donald Trump invita a Claudia Sheinbaum a su toma de posesión, reporta medio; sugieren posible encuentro previo

El mundo estuvo pendiente de las elecciones estadounidenses, porque pueden tener consecuencias para la democracia, no solo en EU sino en el orbe. “Trump es proteccionista y eso va a afectar a la mayoría de los países”, por ello el gobierno mexicano se debe dar cuenta de la oportunidad que representa el nearshoring o relocalización de empresas.

La académica recordó que en 1993, Estados Unidos exportaba 42 billones de dólares a México; en 2023 fueron 322 billones, mientras que la inversión directa se ubicó en más de 144 billones. La relación ha sido fuerte, con problemas, con costos y beneficios, sectores que ganan y otros que pierden, pero eso ha unido a ambas economías.

No será fácil para el gobierno de México; hay que recordar que Trump no utiliza las instituciones o las formas tradicionales de la diplomacia; es a nivel personal que establece o no buenas relaciones, recalcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr