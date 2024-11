Saludos para AMLO y “see you soon”; así fue la llamada de Sheinbaum y Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su primer llamada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue “muy cordial”.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inicio la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones. Le devolví la felicitación, evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarlo por el triunfo.

Detalló que Donald Trump se refirió “al tema de la frontera”, pero dijo que habrá espacio para poderlo platicar.

También le mandó saludos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien aseguró que tuvo muy buena relación.

Aclaró que todavía no hay invitaciones a la toma de posesión, pero que en su momento lo definirá.

“Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión me dijo ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto y le dije ‘sí, nos vemos pronto'“, contó la Mandataria federal.

