Niega Ejecutivo entrega de control de plazas a la CNTE

Mérida.— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en las leyes secundarias de la reforma educativa —avalada por la Cámara Baja y que borra la de Enrique Peña Nieto — se dé el control de las plazas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“No, es un sistema tripartito en el que participa no sólo la CNTE y el SNTE [Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación], porque tienen derecho [a] participar, también los gobiernos locales y la administración federal”, indicó.

Durante su conferencia de prensa matutina, en la Base Aérea Militar 8, el Mandatario dijo que se está escuchando a los maestros disidentes, que se están tomado en cuenta sus planteamientos.

Confió en que la reforma sea avalada por el Senado y que se corrija la “mal llamada reforma educativa” de 2013 aplicada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Espero que en el Senado se aprueben las leyes secundarias para iniciar una etapa nueva (...) pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en privilegios”, comentó.

López Obrador afirmó que con la aprobación de las leyes secundarias se da un paso importante para reponer el proceso, porque “nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa, fue un error garrafal, una imposición desde fuera de México”.

También señaló que a sus adversarios hay temas que no les gustan, como el que los maestros egresados de escuelas normales tengan una plaza en automático.

“Ni modo, no se van a cerrar las escuelas normales como lo venían haciendo, se van a reabrir, inclusive escuelas como El Mexe, en Hidalgo, y otras normales. Los egresados van a tener derecho a sus bases, van a tener garantizado su trabajo”.

Expresó que si se tiene una escuela normal, si los normalistas estudian para maestros y terminan, “¿por qué no van a ser contratados?, ¿por qué no van a ser maestros?”

“Ponía yo el ejemplo del Ejército, se inscriben en el Colegio Militar y terminan de subtenientes y son contratados para trabajar en las labores que tienen que ver con la seguridad y la defensa. Es lo mismo en el caso de los maestros”, dijo.

El Ejecutivo reiteró que su gobierno será respetuoso de los profesores, pues, comentó, en la pasada administración, de manera absurda e irresponsable, se lanzó una campaña contra los docentes.

“Recuerdo que hasta en las películas de Cantinflas se reconocía la labor del maestro, como se reconocía al bombero, policía o barrendero, quienes eran servidores públicos que tenían el apoyo de los ciudadanos. De repente, estos tecnócratas neoliberales e irresponsables empiezan a desprestigiar a profesionales y maestros”, dijo.

En Acanceh —que en maya significa llanto de venados—, el Presidente reiteró que las nuevas leyes en materia de educación servirán para darle su sitio a los maestros: “Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza con un acuerdo con padres de familia y maestros.

“No se puede mejorar la educación sin el maestro, por eso tiene que haber un acuerdo”.

Respecto a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, como en el beisbol: “Esa reforma se va, se va y se fue”.