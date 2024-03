La Dirección Federal de Seguridad (DFS), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no solo espió a políticos, opositores y líderes sociales, sino también a personajes del espectáculo y grupos de música, tanto mexicanos como extranjeros que llegaban a nuestro país. Es el caso de la banda de rock estadounidense “Kiss”.

En inéditas fichas elaboradas por la DFS y a las cuales tuvo acceso en exclusiva EL UNIVERSAL, se detalla que la primera visita que hizo la banda a nuestro país en septiembre de 1981 no pasó desapercibida para los agentes de esta institución de inteligencia del Estado mexicano.

En una serie de pequeñas fichas localizadas en el Archivo General de la Nación (AGN), se indica que el 24 de septiembre de 1981, la banda intérprete de “I Was Made For Lovin' You” arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedentes de Nueva York, Estados Unidos, y en donde su representante ordenó al equipo de seguridad de la disquera se impidiera la presencia de los reporteros porque no se podía fotografiar al grupo sin su característico maquillaje.

“Grupo musical Kiss.- Arribó a la Cd. De México a las 13:00 horas procedentes de Nueva York, EUA. Su representante de nombre Ricar Liberty ordenó al grupo de seguridad de la compañía disquera se impidiera la presencia de los reporteros; saliendo a las 14:35 horas con destino a su hotel”, se lee.

Se detalla que cuando Gene Simmons, Paul Stanley y Paul Charles Caravello llegaron al aeropuerto capitalino, a petición de la subdelegada de la Oficina de Población fueron presentados ante ella para identificarlos “ya que ante las cámaras no pueden descubrirse el rostro, pues es la personalidad del grupo”, señalaron.

