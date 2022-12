"Nada de purgas", dice AMLO por voto de Monreal contra el plan B de la reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el senador Ricardo Monreal no merece salir de Morena por su voto en contra de la reforma electoral; negó que vaya a haber una “purga”.

“Nada de purgas, por convicción, y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, no, no”, dijo.

Señaló que no es necesario que su partido plantee su salida de Morena, sino que será el pueblo, el tribunal popular, que pondrá en su lugar al senador por su voto en contra de la reforma electoral.

Lee también Senado aprueba plan B de AMLO; Monreal, en contra

“Nosotros tenemos, una ventaja una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar, no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular”, señaló López Obrador.



"Entonces no pasa nada si un político toma una decisión, ¿quién va a juzgar? El pueblo, la historia, es la que va a poner en su sitio. Ya la gente está más que consciente, yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, pero como hace mucho tiempo, ya es otra cosa el país”, refirió.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr