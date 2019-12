Muñeca Lelé de Querétaro llega al Senado

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, inauguró la muestra artesanal, cultural y gastronómica que el estado presenta en el Senado de la República.

En el evento, Domínguez Servién destacó la importancia de la cultura mexicana en el mundo y exhortó a los legisladores a preservarla, al igual que otros temas relevantes en la agenda política nacional.

“Sin cultura no hay desarrollo, sin cultura no hay democracia, sin cultura no hay consciencia, no hay espíritu, no hay esencia, tampoco paz. Debemos compartir un gran propósito como país, promover lo que somos con muchísimo orgullo, defender el lugar que el talento mexicano se ha ganado”, dijo.

El queretano informó que la gira que la muñeca Lelé hizo por todo el mundo logró incrementar 300% la venta de la artesanías típicas del estado. También invitó a los asistentes de la muestra a visitar la entidad y conocer sus atracciones.

“En Querétaro nos esmeramos en garantizar el libre acceso a la cultura, permitiendo expresiones populares que retratan nuestras raíces y abriendo espacio a las manifestaciones de todo tipo”, añadió.

Destacó el desenvolvimiento que alcanzó Querétaro en la industria vitivinícola y afirmó que han aprovechado “al máximo las redes sociales para dar a conocer en el mundo las cualidades de la entidad, festivales culturales y musicales”.

Uno de los lugares que el gobernador recomendó fue el Museo de Arte Contemporáneo, en la capital queretana, considerado uno de los más visitados del país.

También mencionó la Casa del Huapango, que se construyó este año en la comunidad de San Joaquín y que es sede del concurso más importante de ese baile, así como la Ruta de Arte, Queso y Vino, en la que participan 11 queserías artesanales y 28 bodegas vinícolas.

Durante la inauguración de la muestra, el coordinador de la fracción del PAN en el Senado, Mauricio Kuri González, expresó que “para amar a Querétaro hay que sumergirse en su historia, la cual es de lucha y libertad”.

El legislador hizo referencia a los constituyentes de 1917 y a la conspiración que inició la lucha por la Independencia de México: “Sin duda, la historia de Querétaro es también la de México”.

El senador, originario de Querétaro, destacó que su entidad “es un ejemplo de buen gobierno y de buenos ciudadanos” y reconoció el trabajo del gobernador Francisco Domínguez en el sector turístico.

“Lelé, patrimonio cultural de Querétaro, visitó Shangai, Sidney, Dubái, Londres, Montreal y Chicago, y hoy tenemos el gusto de tenerla con nosotros”, mencionó.

En el evento también estuvieron presentes los senadores Ricardo Monreal Ávila, así como Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel

Ángel Mancera.