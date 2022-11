Mucho descaro que los representantes de la antidemocracia sean los que manejan el INE: AMLO

En el marco del debate por su reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que "es mucho descaro" que los representes de la antidemocracia en México sean los que manejan al INE y afirmó que es “de pena ajena” que se defienda el fraude electoral, la corrupción y que los consejeros del INE sigan ganando 400 mil pesos mensuales.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal cuestionó que se haya engañado a la población de que su reforma electoral busque desaparecer el INE y “que se hayan tragado ese plato de mentiras y sin hacer gesto”.

“Vamos a seguir tratando este asunto, porque es mucho descaro que los representantes de la antidemocracia en México sean los que manejan el INE y además el que hayan engañado a tanta gente de que iba a desaparecer el INE, de que se hayan tragado ese plato de mentiras, y sin hacer gestos.

“¿Por qué no dijeron Pemex no se toca, la CFE no se toca, la educación pública no se toca, el salario de los trabajadores no se toca, las prestaciones de los trabajadores no se toca, las tierras ejidales no se tocan, las minas nacionales no se tocan, los ferrocarriles no se tocan? ¿Y el INE? Quieren que siga cobrando 400 mil pesos mensuales el director del INE y los consejeros del INE y por eso ponen su manta 'El INE no se toca'. ¿Ese es su gran lucha, su bandera? El defender el fraude electoral, a la corrupción, a la anti democracia? Es de pena ajena”, declaró.



Con información de Enrique Gómez

