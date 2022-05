Morena y oposición chocan en Comisión Permanente por elecciones del 5 de junio

Morena y la oposición en la Comisión Permanente protagonizaron un nuevo enfrentamiento al acusarse mutuamente de encabezar narcogobiernos y utilizar la tribuna como escenario de la contienda política rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio para renovar la gubernatura de seis estados.

La senadora panista Kenia López Rabadán lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiera a la UNAM.

“¿Por qué el presidente no quiere a la UNAM? ¿por qué el presidente no quiere al ITAM? ¿por qué el presidente no quiere a los doctores mexicanos? ¿por qué el presidente sí quiere a los delincuentes? ¿por qué sí quiere a los narcotraficantes?, pues claramente porque tiene un pacto con ellos, por eso por eso van a perder las elecciones”, apuntó.

Lee más: Layda Sansores difunde audio de Alejandro Moreno diciendo que Cinépolis aportó 25 mdp al PRI para campañas

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, interrumpió a la panista para decirle que había dos legisladores que querían hacerle preguntas, pero López Rabadán le pidió que la dejara terminar su discurso.

Al final, la senadora blanquiazul se disponía a escuchar los cuestionamientos, pero Sánchez Cordero le informó que se había terminado su tiempo. Además, en ese momento, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna relevó en la presidencia de la Mesa Directiva a la presidenta, lo que fue calificado por Kenia López como violencia de género.

“¿Cómo se atreven a quitar a la presidenta?”, “no me va a venir a callar un macho”, “es vergonzoso”, expresó la vice coordinadora de la bancada del PAN en el Senado.

Lee más: “No tenemos nada que ocultar”: AMLO ordena transparentar contratos de vacunas contra Covid-19

La presidenta de la Comisión Permanente, Olga Sánchez Cordero, aclaró que ella pidió que la supliera temporalmente el diputado Gutiérrez Luna, ya que tenía que atender el compromiso de participar en un foro a distancia con el canciller de Singapur.

Ya como presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna calificó de poco honesta la actitud de Kenia Lopez Rabadán y le pidió reconocer el error que cometió, pues con “ligereza vulnera y abarata la lucha contra la violencia política de género”.

En respuesta, la senadora panista afirmó que el problema de fondo es que Morena no quiere debatir sobre los temas importantes.

“El problema de fondo es que ustedes no quieren hablar del narcogobierno de Morena, el problema de fondo es que ustedes no quieren hablar de que el presidente de la República le da la espalda a los universitarios, el problema de fondo es que ustedes no quieren hablar de las 25 personas que diario salen de casa y no regresan porque desaparecen, el problema es que ustedes no quieren hablar de los más de 110 mil asesinatos, el problema señoras y señores de Morena es que la realidad los está aplastando (…) claramente van a perder las elecciones”, afirmó.

Lee más: PRI presentará denuncia contra Adán Augusto, Ebrard y Sheinbaum por intromisión electoral

A su vez, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que ninguno de los estados que estarán en disputa el próximo 5 de junio es gobernado por Morena, por lo que “¿cómo podemos perder lo que no tenemos?, explíquenme ese misterio. Es que reconocen que vamos a ganar las seis gubernaturas y cualquiera que no ganemos dicen que la perdemos, pero no la teníamos”.

Dijo que la alianza PAN- PRI-PRD no va a ganar ninguna gubernatura “por traidores a la patria” y aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca está desesperado y busca a toda costa evitar la derrota electoral, pero al igual que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “va a terminar en la cárcel, que es donde debe estar”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot