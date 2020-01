Morena sigue en mi corazón, pero no opinaré sobre pleito interino: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que aunque sigue sintiéndose afiliado por convicción a Morena, no opinará sobre el pleito interno que mantienen sus dirigentes nacionales por la renovación de los órganos de dirección del partido.

En entrevista, luego de encabezar un evento en el Senado, Monreal también se deslindó de las declaraciones y acciones que pueda tomar su suplente en el Poder Legislativo, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien afirmó que interpondría un recurso ante el Tribunal Electoral por la reunión extraordinaria de Congreso Nacional.

“Ustedes recordarán que hace unos meses decidí que no habría de emitir opinión alguna sobre Morena y que no iba a generar ninguna intromisión ni me iba a involucrar en la vida partidaria de Morena ni de ningún otro partido. Sigo en lo mismo. Hoy ratifico que no me voy a involucrar y que estoy alejado de la vida partidaria.

“Incluso, me permito afirmar que nadie tiene mi representación para hablar en mi nombre sobre el partido ni para intervenir en la vida partidaria, así se trate de mi suplente al Senado. No tiene mi voz, no tiene mi representación. Lo estimo y lo respeto, pero no lleva nadie, ni él ni nadie, mi voz”, dijo.

También lee: AMLO pide a Morena resolver sus diferencias por medio de la democracia

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado también aseguró que tanto la secretaria general en funciones, Yeidckol Polevnsky; como la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján; tienen todo su respeto, y confía en que sabrán resolver sus diferencias para sacar avante el partido.

“Morena sigue estando en lo más profundo de mi corazón y no me voy a involucrar. Por eso mismo no voy a opinar, ni nadie está autorizado para que pueda expresar a mi nombre alguna posición. Sí, soy fundador, lo tengo en lo más íntimo de mi corazón a Morena”, añadió.

Monreal concluyó con no darle a ninguna de las partes la razón jurídica sobre las acciones que debe llevar el partido. “En esa parte no quiero opinar, porque no quiero hablar mal de nadie. Son amigos míos y lo único que puedo desear es que todo se resuelva muy pronto”, dijo.



De manera insistente he afirmado que no emitiré ningún comentario u opinión en torno a Morena; no me involucraré en la vida partidaria; no tengo representantes ni voceros en el partido ni estoy creando otro y dedicaré todo mi tiempo a mi responsabilidad constitucional. Lo reitero — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 27, 2020

rmlgv