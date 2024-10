Esta semana se dividió la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, debido al descontento que generaron en algunas legisladoras las decisiones que se tomaron desde la cúpula legislativa, que encabezan Ricardo Monreal, Pedro Haces y Sergio Gutiérrez Luna.

La confrontación inició el pasado lunes, cuando el coordinador Ricardo Monreal convocó a reunión plenaria para elegir la Presidencia de la Mesa Directiva, en sustitución de Ifigenia Martínez, quien falleció el pasado sábado.

A pesar de que existía un acuerdo de paridad para que dicho cargo tocara a otra mujer, el líder parlamentario informó que la propuesta era Sergio Gutiérrez Luna.

Pese a que el acuerdo se avaló en votación económica, un grupo de congresistas rechazó la decisión.

Las diputadas denunciaron que “se está pisando el legado de Ifigenia Martínez”, y la vicecoordinadora Gabriela Jiménez pidió a las diputadas: “no seamos cómplices del machismo y misoginia”, y exigió voto en urnas, ante lo cual Monreal sentenció: “A ver, ya hay un acuerdo; ustedes saben que ella es la que me dice qué hacer”, y ordenó: “alcen la mano quienes están en contra de la propuesta de Claudia”.

Finalmente, se avaló la Presidencia de Gutiérrez Luna, con la promesa de que “al menos” 70% de las presidencias de 26 comisiones que corresponden a Morena serían para mujeres.

La segunda fisura ocurrió la madrugada del martes, cuando en la misma plenaria se aprobaron modificaciones al reglamento interno del grupo parlamentario. Entre los cambios se planteaba quitar todas las facultades a la vicecoordinadora Jiménez, principalmente para convocar a las reuniones del pleno en ausencia del coordinador; ser la voz de Morena para negociar acuerdos con otras fuerzas políticas, y estar presente en las reuniones de Jucopo, entre otras, y darlas a Pedro Haces, a quien nombraron coordinador de operación política.

Ahí, Jiménez, quien previamente organizó una reunión entre diputadas morenistas, se levantó de su asiento y denunció que todo el poder se estaba dando a hombres.

“Vean el estrado, compañeras: a excepción de mí, todos son hombres. Soy la única mujer en esta mesa y me están quitando todas las facultades. No lo permitamos, compañeras, somos más mujeres diputadas de Morena que hombres, no nos podemos quedar calladas ni sometidas por la visión de hombres”, externó, lo que le valió que un grupo de congresistas la apoyaran y se terminara modificando la propuesta para no quitarle facultades.

Finalmente, la tercera pugna entre diputadas y los líderes parlamentarios de Morena ocurrió la madrugada de este jueves, cuando Monreal convocó a otra reunión privada que inició a las 4 de la mañana, al término de la sesión en la que se aprobó la reforma energética.

Ahí se anunció que ya había un acuerdo para la asignación de las presidencias de las 26 comisiones que le corresponden al partido guinda y que a las mujeres les tocaría 50% de los espacios y no 70% como se prometió antes.

Lo anterior, en medio de señalamientos de las legisladoras, quienes denunciaron “madruguete” y señalaron a Monreal y Haces de reunir firmas entre diputados leales a ellos, para contar con un acuerdo que quedó aprobado en menos de una hora. Diputadas presentes en el encuentro dijeron a EL UNIVERSAL que lo anterior fue “una imposición descarada”, que se logró reuniendo firmas “bajo engaños, con promesas falsas de poder y posiciones”.

Por lo anterior, algunas gritaron “¡traidores!” “¡traidoras!”, “¡vendidos!” y “¡vendidas!” a quienes firmaron el acuerdo.

Las 26 comisiones que presidirá Morena quedaron de la siguiente manera: Asuntos Frontera Sur, Tey Mollinedo Cano; Cambio Climático y Sostenibilidad, Alejandra Chedraui Peralta; Cultura y Cinematografia, Alma Lidia de la Vega Sánchez; Defensa Nacional, Luis Arturo Oliver Cen, y Derechos Humanos, Yoloczin Lizbeth Dominguez Serna.

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Carlos Alonso Castillo Pérez; Diversidad, Jaime Genaro López Vela; Economía Social y Fomento del Cooperativismo, Jesús Valdés Peña, y Educación, María de los Ángeles Ballesteros García.

Luego de que se filtró la información sobre los reclamos por la asignación de presidencias en comisiones, el vocero de la bancada, Arturo Ávila, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que el acuerdo aprobado salió “por consenso y mayoría democrática”.

Expuso que 11 de las comisiones fueron conformadas por consenso, mientras que las otras 15 se avalaron con el apoyo de 88% de los votos.

“En un ambiente de unidad, los diputados morenistas dieron muestra una vez más del compromiso de la bancada con una agenda legislativa eficiente y en beneficio permanente del pueblo de México”, aseveró Ávila.

Las diputadas inconformes afirmaron a este rotativo que ya se está formando un bloque opositor a las decisiones de Monreal, liderado por Gabriela Jiménez, y al que también se integró el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar.