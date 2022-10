Luego de que el académico John Ackerman denunció la suspensión de sus colaboraciones en medios de comunicación por criticar a Morena, su esposa y exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lo respaldó con un poema de Bertolt Brecht.

A través de redes sociales, Ackerman explicó que la suspensión de su programa de Canal Once, como de su columna en el periódico La Jornada, se debió por hablar de “la errónea conducción” de Morena por parte de Mario Delgado.

“Llegar al Once en 2019 fue un sueño hecho realidad. Después de 11 años de una brutal censura en radio y televisión por el despótico régimen neoliberal, contar con un espacio televisivo para expresarme libremente y defender la causa de la transformación social fue una verdadera hazaña”, dijo el académico en redes.

“Durante los últimos meses he esperado pacientemente para que se reactiven mis colaboraciones. Me negaba

a aceptar la dura realidad. Pero ha llegado el momento de abrir los ojos. Es cierto que la Cuarta Transformación no censura a los periodistas o los voceros de la derecha. La oposición conservadora hoy goza de una libertad de expresión inédita en los medios privados e incluso cuenta con una presencia importante dentro de los públicos.

“Sin embargo, la misma tolerancia al parecer no aplica para los críticos internos que luchamos por la democratización de Morena y el poder de las bases. A quienes tenemos la aspiración de ejercer la política de otra manera nos tildan de ‘traidores’ y nos llaman ‘divisionistas’”, acusó.

Ackerman denunció que “esto no es un fenómeno aislado” porque así como le cancelaron espacios periodísticos, “a lo largo y.ancho del país los obradoristas más comprometidos sufren despidos, amenazas, allanamientos y escarmientos con el fin de castigarlos x su digna rebeldía en contra de la reproducción de las más rancias prácticas del viejo régimen en el seno del partido d la 4ta Transformación”.

“Estoy acostumbrado a los embates del poder. Durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto se me iban eliminando los espacios periodísticos uno a uno con el fin de callarme y excluirme del debate público. Me acosaban en las redes sociales y me amenazaban de muerte.

“Pero jamás imaginé que algo similar podría ocurrir dentro del marco de una Cuarta Transformación a la cual he entregado literalmente la vida durante las últimas décadas”, señaló John Ackerman.

Señaló que no le preocupa tanto perder espacios, pero “lo que sí duele, sin embargo, es la mezquindad, la ingratitud, la simulación, la envidia y la xenofobia que nos han llevado a este punto, esa ‘jauría de mentiras’ en la cual tristemente participan muchos camaradas de lucha que antes defendieron un proyecto de transformación y que hoy sólo defienden sus nuevos privilegios”.

“Hoy me silencian porque digo verdades que duelen y construyen”, expresó.

Irma Eréndira respalda a John Ackerman con poema tras críticas a Morena

A través de redes sociales, la extitular de la Secretaría de la Función Pública compartió un poema a su “amado y admirado compañero de lucha y de vida” y escribió la etiqueta "Todos somos Ackerman".

“El poema de Bertolt Brecht, hoy más relevante que nunca”, señaló Irma Eréndira Sandoval.

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista…”, menciona una parte del texto.

ed