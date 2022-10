Morena era un fenómeno juvenil pero eso está cambiando, dice Ackerman "Con los de Casa"

Con cuatro estados ganados durante las elecciones pasadas, en menos de cinco años el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo, una a una, de 20 gubernaturas, 22 si se suman las dos que se encuentran en poder de sus aliados.

Ante ello, este miércoles en "Con los de Casa" el académico de la UNAM, John Ackerman y el periodista Salvador García Soto opinaron sobre la lucha de poder interna que se vive en el partido.

En una nueva emisión, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela y Juan Pablo Becerra-Acosta, conversaron sobre el tema: "¿Sobrevivirá Morena a la lucha interna por el poder?".

"El problema es que el partido se está desmoronando por dentro. Si no tenemos un partido fuerte y participativo a la hora de tomar una decisión tan grande sí hay riesgo que se rompa (el partido)", advirtió Ackerman.

Asimismo, el también columnista de esta casa editorial, García Soto dijo: "Me parece más una amalgama de corrientes que no ha logrado encontrar un camino de institucionalizacion", "No han logrado consolidar una fuerza política que le dé solidez y estabilidad a la política mexicana".

En tanto, el director de la Gaceta UNAM, Juan Pablo Becerra-Acosta, consideró: "Lo que veo es que Morena aparentemente va a ganar con facilidad el Estado de México, lo dudo en Coahuila, pero todo puede suceder. No veo a un partido que esté al borde del suicidio"

Así, el académico consideró que "esta debilidad legislativa no la tenía en la primera mitad, si Morena no cuida su autenticidad no va a seguir ganando elecciones [...] No se trata de asaltar el poder de un día para el otro".

"Es un asunto falso, Irma Eréndira salió con la frente en alto. Yo nunca he ocupado un cargo público, tampoco lo busco ni quiero ocupar nada en Morena. Esta no es una lucha que me está beneficiando", agregó Ackerman sobre la pregunta de Becerra-Acosta, al considerar que el partido los ha excluido.

"Han excluido la voz de los militantes [...] Los militantes convencionistas de Morena no se van a ir", añadió.

En tanto, García Soto dijo que "lo que tienen adentro de Morena es una nueva cultura del poder. Es innegable que Morena se ha convertido en un aparato que funciona, sin la figura de López Obrador no sé si puediera ganar"

Finalmente, el académico afirmó que "lo que estamos viendo es el fin del viejo sistema [...] Morena era un fenómeno juvenil pero eso está empezando a cambiarse", concluyó.

