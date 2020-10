Sergio Gutiérrez, uno de los diputados más cercanos al coordinador y aspirante a la dirigencia nacional, Mario Delgado, aseguró que no es momento para que Porfirio Muñoz Ledo, en el cenit de su carrera, tuerza las reglas para un beneficio personal, pues no quieren un dirigente de Morena tramposo y le exigió que se comporte como demócrata.

En un posicionamiento, Sergio Gutiérrez refirió que Muñoz Ledo no puede tomar posesión porque él firmó las reglas y los lineamientos y se establece que debe haber una tercera encuesta y recordó que dos de tres casas encuestadoras le dieron el triunfo a Mario Delgado.

“Creemos que no es momento para que Porfirio Muñoz Ledo, en el cenit de su carrera, empiece a torcer reglas y torcer leyes para un beneficio personal. No queremos un dirigente de Morena que sea tramposo, pedimos que se comporte como demócrata. Él no puede tomar posición porque las reglas que él firmó y los lineamientos establece que debe haber una tercera encuesta, además de que dos de tres encuestadoras le dieron el triunfo a Mario”, dijo el diputado federal.

Asimismo, pidió a Porifirio Muñoz Ledo que tenga congruencia, pues hace unas semanas aceptó que no podía dirigir Morena porque no tenía la capacidad pues era un “trabajal”.

También lee: Muñoz Ledo se lanza contra Córdova; “supina ignorancia o mala fe”, acusa

Sergio Gutiérrez agregó que Porfirio Muñoz Ledo debe cerrar su carrera política como demócrata y una actitud de altura, además debe asumir que él mismo declaró que ya no tenía la capacidad para dirigir Morena por sus 87 años de edad.

“Porfirio firmó un documento donde aceptaba los lineamientos, y en estos lineamientos se establecía que si había un empate, pues se iban a una tercera encuesta y dos encuestadoras le dan el triunfo a Mario, solo una no. Nosotros creemos que hay que ser demócratas y Porfirio debe cerrar su carrera política con una actitud de altura, que debe de asumir porque él mismo declaró hace no mucho que no tenía capacidad para dirigir a Morena, él lo dijo, está en un video”, dijo el diputado federal del Estado de México.

Dijo que ellos piensan que quien debe dirigir Morena es otro perfil y no Muñoz Ledo, pues “no es desde un escritorio como se dirige Morena y se necesita tener capacidad física, que él mismo reconoció que no la tiene para dirigir al partido”.

maot/ed