La reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente López Obrador e impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso, no resuelve los problemas que arrastra, es incompleta y debilita su independencia, acusaron diputados de la oposición, durante el séptimo foro organizado por la Cámara de Diputados.

Por lo que el diputado Leonel Godoy (Morena) respondió que sí se modificará la iniciativa enviada por el Ejecutivo, con las propuestas que se han planteado en los foros, como la gradualidad en la elección de ministros, magistrados y jueces.

Sin embargo, no mencionó si se contempla modificar la estrategia federal de seguridad o el funcionamiento de las policías, los Ministerios Públicos, los centros penitenciarios, la defensoría pública o el ejercicio de la abogacía, como demandó la oposición.

“Sí se le van a mover comas a la iniciativa. Y eso tiene que ver con algunos temas en los que hemos insistido, aquí ya se habló, la gradualidad, por ejemplo, la idoneidad, los mismos requisitos de elegibilidad. Entonces, yo les pido que seamos más prudentes con nuestras afirmaciones”, dijo Godoy.

El diputado Francisco Huacus, coordinador del PRD, aseguró que la elección popular de jueces, magistrados y ministros puede comprometer la independencia judicial, y permitiría la intromisión del crimen organizado.

“El servicio de carrera quedaría en segundo término, con candidatos, candidatas que pueden ser sometidos a presiones políticas, electorales o incluso, me atrevería a decir, criminales, ante las propias elecciones que hemos vivido en este país donde se han decidido elecciones a voluntad o a merced de quienes hoy delinquen en México”, comentó.

En su turno, el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, dijo que la reforma propuesta por el Ejecutivo no es integral, y tampoco resuelve el problema de inseguridad que existe en el país.

“Creo que hay que hablar, para hablar de justicia, de otros temas de la procuración, hay que hablar de los peritos y hay que hablar de la seguridad, porque estas personas que fueron desplazadas de México a Guatemala, en nada les va a beneficiar que haya un cambio en la Corte. Entonces, tenemos que arreglar uno de los problemas más profundos que hay en este país, que es el tema de la seguridad, y acá no critico a un gobernante, sino a los tres órganos de gobierno que tienen que trabajar y colaborar en eso, y a muchas otras instancias, porque para ellos no va a haber justicia si cambiamos toda la Corte cinco o seis veces, ellos ya están fuera del territorio nacional”, expresó.

En su oportunidad, la senadora panista, Kenia López Rabadán, aseguró que, en el papel, la reforma no plantea que quienes compitan serán abogados competentes, por lo que aseguró que lo que se busca es personal subordinado al poder.

"Sin lugar a duda no están buscando experiencia, no están buscando inteligencia, lo que busca esta reforma es jueces magistrados y ministros subordinados al régimen actual, esa es la realidad", sentenció.

Braulio López, coordinador de MC, dijo que la reforma al Poder Judicial es necesaria, pero siempre y cuando lo fortalezca y no lo debilite; y que como está planteada, no resuelve los altos niveles de impunidad y corrupción en el país.

“No es una reforma integral, es decir, no modifica el sistema de Justicia, solo va dedicada al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales estatales, no pasa por policías, no pasa por ministerios públicos, no pasa por los centros penitenciarios, no pasa por la defensoría pública, por el mismo ejercicio de la abogacía”, comentó.

Están espantando con el petate del muerto al pueblo: diputados oficialistas

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Partido Verde, dijo que la iniciativa del presidente López Obrador representa una petición del pueblo, que se manifestó durante la campaña electoral de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y la oposición miente al descalificarla.

“Están espantando con el petate del muerto al pueblo, que vamos a poner a nuestro amigo de la carnicería, de la frutería, al que no tiene ni idea. No, yo lo he dicho fuerte y claro, asumimos con responsabilidad el mandato del pueblo, altísima responsabilidad”, dijo.

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, negó que con la elección popular de ministros, magistrados y jueces se debilite la independencia del Poder Judicial, y aseguró que ésta no existe actualmente porque responden a intereses económicos.

“Todas las críticas que dicen que va a pasar si se eligen los jueces, es lo que pasa en el Poder Judicial. ¿Son los jueces, les pregunto, libres e independientes? Sostengo que no. ¿Eso quiere decir que no hay jueces libres e independientes? Sí hay, pero el Poder Judicial, como tal, no es libre e independiente; dicen que si se eligen van a financiar los poderes económicos y van a servir a ellos, pues si a ellos sirven”, dijo.

bmc