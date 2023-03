Monreal urge medidas para controlar inflación y la carestía 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, urgió tomar medidas urgentes para controlar la inflación y la carestía, que afectan a la economía familiar de millones que sobreviven con el salario mínimo o con los programas sociales.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, apuntó: "La inflación, la carestía son temas que nos afectan de sobremanera y es urgente tomar medidas que acompañaremos al Ejecutivo Federal, para que se frene y se detenga esta escalada que afecta la economía familiar”.

“Vas al mercado, vas al supermercado o vas a cualquier tienda y los precios se han encarecido. No lo podemos ocultar, los precios de la canasta básica se están desplazando a niveles que no podemos admitir y que tenemos que detener, para que no afecte la economía de las familias que en México están sobreviviendo con el salario mínimo o con la política social implementada por el presidente López Obrador".

El también coordinador de Morena, dijo que son temas que "no podemos soslayar" y subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó esta semana que se pondrá de acuerdo con una serie de países del continente, para poder juntos enfrentar esta embestida de una crisis económica provocada por la inflación y la carestía.

Por otra parte, se refirió a la reforma electoral y dijo que "nadie puede negar que hay una controversia inocultable, con motivo del inicio de vigencia del plan 'B' y que ahora está en manos de la Corte la definición de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas aprobadas por el Legislativo en seis leyes ordinarias".

Monreal, expuso que este es un desencuentro 'normal', democrático, en donde sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá dirimir esta diferencia que existe con motivo de la expedición de estas leyes.

"Yo diría que este es el tema que más ha llamado la atención, los medios de comunicación, las redes, e incluso, la confrontación entre poderes", concluyó.

