Monreal reconoce que titulares de Sedena y Marina condicionaron su presencia en el Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda, condicionaron su presencia en la comparecencia del pasado miércoles de Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad, a no participar, ni responder a los cuestionamientos de los senadores.

"La condición de escucharnos era que no querían participar y yo respeté eso. Entonces, o asistían sin voz o no venían y yo preferí que vinieran, aceptando que no hablaran”, dijo el también coordinador de Morena.

Durante la maestría en Derecho que imparte, comentó que intentó convencer a ambos secretarios de las Fuerzas Armadas a participar en el ejercicio de rendición de cuentas derivado de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador.

“En el acuerdo original era la secretaria -Rosa Icela Rodríguez- pero yo intenté -como coordinador de la mayoría- que también pudieran comparecer el Secretario de Marina, el decretario de Defensa, pero el formato se alteró y entonces hicimos una modificación, porque yo sí quería que vinieran el Secretario de Defensa y el Secretario de Marina a escucharnos, aunque no hablaran”, reveló.

