Monreal cuestiona combate a las drogas en Estados Unidos, tras dichos del fiscal Merrick Garland

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, cuestionó la eficacia del combate al tráfico y consumo de drogas en Estados Unidos al señalar que no sólo se requiere asesoría y voluntad contra ese delito, sino “tienen que hacer su parte” dentro de su territorio para combatir a los cárteles que operan allá.

Al responder al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien afirmó que México no tenía un compromiso completo para combatir el traslado de drogas, el comercio ilegal de anfetaminas, fundamentalmente del fentanilo, el coordinador de Morena refrendó la voluntad del actual gobierno mexicano en el combate a este delito.

“En respuesta, podría decirles que México tiene toda la voluntad de colaborar, al menos en el Senado y en el Congreso mexicano, pero también la parte de ellos es fundamental”, expresó el senador en una videocolumna que compartió en redes sociales.

Ante las declaraciones del Fiscal general de EUA, Merrick Garland, sobre combatir el narcotráfico, especialmente en la lucha contra el fentanilo en México, les comparto mi postura. pic.twitter.com/Y5U7CbkN35 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 4, 2023

Subrayó que México tiene toda la voluntad de colaborar con Estados Unidos para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, pero ese país también “tiene que hacer su parte” y combatir a los grupos de la delincuencia organizada que operan en su territorio, así como desmantelar los grandes negocios que se generan con drogas como el fentanilo, consideró el senador Ricardo Monreal Ávila.

Afirmó que no sólo se requiere asistencia o asesoría, sino una colaboración eficaz, leal y real, y que también en Estados Unidos hagan su parte, “porque casi nunca nos damos cuenta” de que en esa nación se procese a alguna mafia, a la delincuencia o a algún grupo criminal.



“Porque si aquí se produce, si aquí se eleva, allá se vende y allá hay grandes negocios con el fentanilo, que no han puesto al descubierto las autoridades de ese país. Mucho tenemos que hacer, pero la cooperación es fundamental”, enfatizó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.



Recordó que, frente al Comité de Justicia del Congreso estadounidense, Merrick Garland afirmó que México no tenía un compromiso completo, o que faltaba cooperación de México para combatir el traslado de drogas.

Sobre todo, para combatir el comercio ilegal de anfetaminas, fundamentalmente del fentanilo, que es la droga que más les preocupa “porque, dice él, en México están los laboratorios que la procesan y perciben que no ha habido cooperación suficiente para desmantelar a los cárteles de la droga y del crimen organizado”.



Monreal Ávila reconoció que en nuestro país hay un déficit no sólo en la procuración de justicia o deficiencias en el Ministerio Público, “sino la enorme complicidad y corrupción que hay en los jueces locales y en menor medida los federales”.



Pero, para enfrentar a los cárteles de la droga, no se requiere “sólo asistencia, asesoría e intervención de parte de ellos en los asuntos internos, sino una colaboración eficaz, una colaboración leal, una colaboración que represente que la lucha que se emprenda sea real”, expresó.

