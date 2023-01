Ministra en retiro precisa publicación de artículo

Señor Director:

Solicito de la manera más atenta publicar esta carta y/o hacer las aclaraciones pertinentes en relación con el artículo denominado “Desigualdad y Elecciones”, que se señala como de mi autoría, lo cual niego categóricamente.

El día de hoy a las 4:30 de la mañana empezaron a llegar a mi celular, vía Whats App, varias felicitaciones por el artículo “Desigualdad y Elecciones”, supuestamente de mi autoría, pues en el encabezado aparece mi nombre y una fotografía mía que corresponde a la del perfil de mi Twitter, publicado en el Periódico NOTICIAS de la ciudad de Querétaro.

Tal publicación, según lo establecido en el artículo 5º. de la Ley Reglamentaria del artículo 6º., párrafo Primero Constitucional, en materia de Derecho de Réplica, está sustentada en información falsa e inexacta, pues el perfil de mis publicaciones es de corte jurídico, académico, de género o exaltando las cualidades y obras de personajes, pero nunca de corte político, como el que ahora me pretenden atribuir. Lo cual, en términos del ordenamiento citado, tergiversa la imagen jurídico-académica que he pretendido forjar a lo largo de casi 44 años de carrera judicial y, a escasos, un mes y medio de cumplir 48 años de vida profesional.

Lo que es corroborable en mis publicaciones que son: 1. En el Periódico “El Universal”, desde 2014, los días martes de cada dos semanas y 2. En la Revista “Siempre”, desde 2018, con la misma periodicidad, los días viernes. 3. También escribo, cuando mi colaboración es requerida, artículos en revistas y libros especializados en Derecho, en género o en homenaje a algún personaje.

Formulo esta aclaración porque me parece incorrecto que se utilice mi nombre en una publicación que no es de mi autoría; que se ponga bajo mi pluma, afirmaciones y opiniones que no he emitido y respecto de tópicos que no acostumbro a escribir.

Margarita Luna Ramos

Ministra en retiro de la SCJN