Michael Kozak alista reunión con Marcelo Ebrard para tratar temas bilaterales

El subsecretario interino de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, viajará este martes a México y se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard, para tratar temas bilaterales, como economía y narcotráfico.

“Entusiasmado de viajar a México para promover la prosperidad regional, la seguridad y la gobernanza democrática. Me reuniré con Marcelo Ebrard, con líderes empresariales, miembros de la sociedad civil y exalumnos de programas de intercambio”, escribió.

De acuerdo con una comunicación del gobierno estadounidense, Kozak también se reunirá con otros funcionarios mexicanos para “continuar con la cooperación bilateral, fortalecer las acciones contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana, defender los derechos humanos y el Estado de derecho”.

Kozak también viajará a Guatemala, para reunirse con el presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, para tratar asuntos como corrupción y “migración ilegal”, así como la promoción al crecimiento económico de ese país.



