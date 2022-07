“Mi debilidad son las mujeres y el oro”, dijo Caro Quintero cuando daba conferencias de prensa

“Mi debilidad son las mujeres y el oro”, es como el excapo Rafael Caro Quintero, conocido como el "Narco de Narcos", se dirigía en una conferencia de prensa en el año 1985.

Por medio de YouTube, el canal ADN40 difundió la conferencia, que en aquel entonces se le hizo a unos de los narcotraficantes más famosos de México.

"No debo nada con Estados Unidos, todo es negativo", se refería el excapo a los reporteros, ante los cuestionamientos sobre la información de la DEA.

- ¿Cuántas veces viajaste a Estados Unidos?

- Pues no recuerdo, pero no debo nada a Estados Unidos.

- Entonces no tienen por qué extraditarte.

- No. Sí debo algo, lo debo en México.

Bromeó con el tema de su relación sentimental. "Porque si no me quiere una, a lo mejor encuentro otra más. Con la que me quiera, con esa me voy a quedar, porque ahorita no me quiero ni yo solo", expresó.

"El que se cree que peleando va a conseguir todo, es una ignorancia", añadió ante la pregunta sobre las revoluciones de los pueblos en Nicaragua y El Salvador, ante el levantamiento en armas.

El exnarcotraficante reveló que por las únicas cosas que le tiene debilidad "son a las mujeres y al oro".

Detienen a Rafael Caro Quintero

El capo Rafael Caro Quintero fue detenido por la Secretaría de Marina, informaron fuentes del gabinete de seguridad el pasado 15 de julio.

La detención se registró días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizara una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca.

Rafael Caro Quintero “El Narco de Narcos”, es originario de La Noria, Sinaloa, es recordado por ser uno de los fundadores del llamado Cártel de Guadalajara junto con su compadre, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El jefe de jefes” y su amigo del alma, Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, este último tío de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”.

