La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que México seguirá siendo un país de asilo y una tierra de cobijo para quienes huyen de la violencia en sus naciones de origen, que es provocada por criminales o la pobreza y el hambre.

“Vamos a honrar la tradición de México, vamos a salir adelante y unidos”, expresó al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, previo al segundo periodo extraordinario.

Sánchez Cordero indicó que la “piedra angular” de la política migratoria es el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y que eso, “no está reñido ni se contrapone” con ordenar y dar seguridad a los migrantes que ingresan a México, empezando por un registro.

“No podemos proteger a quien no conocemos, a quien no sabemos que está en nuestro territorio. No podemos permitir imágenes como las de los trailers con menores y hasta bebés”, externó.

La responsable de la política interna del país, sostuvo que ha sido necesario que, por estar en una coyuntura complicada, y por mandato presidencial, la Secretaría de Relaciones Exteriores sea la que coordine el tema migratorio a través de una comisión intersecretarial, tal y como señala la Ley de Orgánica de la Administración Pública.

“El gabinete está unido, y comprometido a cumplir las instrucciones presidenciales, vamos a atender el tema migratorio por convicción propia, por México, por nuestros intereses, y por nuestra seguridad nacional”, agregó.

lsm