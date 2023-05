Ante el fin del llamado Título 42, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió que México le ha informado a Estados Unidos que no podrá admitir y no aceptaría más de mil migrantes por día.

En Palacio Nacional, el canciller reconoció que no se cuenta con la capacidad para recibir a más de esa cantidad de migrantes y “ni lo aceptaríamos”.

“México les ha hecho saber que en ningún caso recibir más de mil personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente no ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número porque no podríamos”, declaró.

“¿Prevé que pueda incrementarse?, se le preguntó.

“Nosotros no vamos a admitir más de mil al día, como era desde marzo de 2020. Esa fue la cifra que se fijo, no la vamos a aumentar”, respondió.

En conferencia de prensa, el titular de la política exterior señaló que México no coincide con el Título 42 ni con el 8 ni con el programa de Tercer País Seguro.

“Nuestro país es en el sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, pues eso le corresponde a Estados Unidos”, expresó.







maot