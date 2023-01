Justin Trudeau: México, EU y Canadá progresamos en los temas para América del Norte

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau informó este viernes los progresivos avances que junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden llevan en temas importantes para las personas de América del Norte, luego de que concluyera su visita a la Ciudad de México donde participó en la décima Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS).

A través de un videomensaje, el primer ministro señaló que se mantiene enfocado en obtener resultados para los canadienses en materia económica.

“La asociación de Canadá con los Estados Unidos y México promueve las prioridades canadienses, incluida la construcción de una economía limpia, el refuerzo de cadenas de suministro resilientes y la construcción de nuestras economías para que funcionen para todos. Le estamos mostrando al mundo que nuestras democracias trabajarán juntas para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo”, dijo el primer ministro.

Together with President @LopezObrador_ and @POTUS Biden, we’re making progress on issues that matter to people across North America – and I’m staying focused on getting results for Canadians. Find out more: https://t.co/wGrIlj1RFF pic.twitter.com/1eAeXD1fyg

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 14, 2023