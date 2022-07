Mentira que la SCJN esté postergando asuntos pendientes, afirma Arturo Zaldívar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actúa sin ningún tipo de intencionalidad en el retraso de la solución de ningún asunto pendiente, aseveró el ministro presidente, Arturo Záldivar, al ser cuestionado sobre los amparos que no se han resuelto en contra la estrategia de seguridad del gobierno federal.

En rueda de prensa en la sede del Senado, luego de entregar una iniciativa de Ley General contra el feminicidio, dijo “se dice y se miente una y otra vez que el presidente de la Corte está postergando asuntos, que no queremos entrar a ciertos temas”.

Argumentó que el presidente de la Corte no puede enlistar asuntos si no hay proyectos y en estos asuntos -de la estrategia de seguridad- no hay proyecto. Hemos resuelto en este semestre varias leyes, yo creo que cerca de 10 leyes, muy relevantes del gobierno federal y parece que no se resolvieron, porque se pone énfasis en las que no se resuelven.

“No creo que ninguna de mis compañeras y compañeros estén postergando una decisión, tenemos mucho trabajo, tanto las salas como el Pleno, todos los días estamos resolviendo asuntos. Hay asuntos más complejos que las ministras y los ministros se tardan más en presentar los proyectos, pero no hay intencionalidad alguna en la Corte de retrasar la solución de algún asunto”, subrayó.

A pregunta expresa sobre la actuación de jueces en Veracruz en el caso de José Manuel del Río Virgen, quien estuvo encarcelado seis meses, apuntó “que en ese asunto el juez de distrito y el Tribunal Colegiado actuaron conforme a derecho, precisamente el Poder Judicial Federal no actuó con criterios políticos sino con criterios constitucionales”.



Respecto a los dichos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presidente del PRI, de que jueces le han negado un amparo, el presidente de la SCJN comentó “según entiendo se han presentado varios amparos, los jueces de Distrito se han declarado incompetentes y el asunto está en un Colegiado que decidirá quién es el competente”.

Defendió la actuación de los justicia federal y argumentó que “lo que pasa es que cuando hay disputas políticas siempre hay una parte que sale perjudicada y otra beneficiada, la parte que sale perjudicada dice que hubo intencionalidad política y si la decisión del juez hubiera sido la contraria, la otra parte diría lo mismo, creo que las decisiones de los jueces se tienen que analizar en sus méritos”.

Zaldívar Lelo de Larrea, insistió que “desde mi punto de vista la inmensa mayoría de las y los jueces federales están actuando con honorabilidad, con honestidad y de acuerdo a sus criterios e independencia que les garantiza la Constitución”.

Sobre su iniciativa de reforma constitucional entregada a los presidentes del Congreso de la Unión y la posibilidad de que no se avalada por la decisión de la moratoria constitucional acordada por la oposición, indicó que “esta reforma no es política partidista, es una propuesta que busca unir a todas las fuerzas políticas. Yo espero que no se va a ver contaminada por otro tipo de disputas políticas”.

En el tema de la reforma al Poder Judicial, aseguró que está consolidada, es una realidad, se combate la corrupción y el nepotismo, se avanza hacia la paridad de género, en la defensoría pública para defender a las personas más vulnerables, justicia digital. Puedo decir que hoy tenemos un nuevo Poder Judicial.

