El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por proyectos controversiales que generaron la opinión nacional e internacional, pues algunos de estos son internacionales, tal es el caso de la contratación de médicos cubanos para ejercer en México.

El plan de López Obrador sigue en pie en el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien el pasado 18 de febrero informó que seguirá la contratación de los galenos cubanos para atender la salud en las unidades médicas del IMSS Bienestar ubicadas en zonas remotas y de difícil acceso.

Recientemente, el tema de los médicos cubanos resurgió, luego de que Estados Unidos anunció la restricción de visas a funcionarios centroamericanos por la "explotación" de médicos cubanos mediante el "trabajo forzoso", noticia que detonó las reacciones del gobierno mexicano.

Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, informó el martes 3 de junio sobre esta acción, indicando que el gobierno cubano vende servicios a terceros países a través de las llamadas "misiones internacionalistas", las cuales consisten en actividades médicas, pero, de acuerdo con analistas, representan la principal fuente de entrada de divisas para la Cuba.

El comunicado emitido por el jefe de la diplomacia estadounidense indica que la administración de Donald Trump tomó medidas "para imponer restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales centroamericanos y a sus familiares por su vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano".

Según Washington el objetivo es "apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad" y "la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un sistema de trabajo forzado".

El anuncio no especifica a qué país o países se refiere, no obstante, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al tema y rechazó que los médicos cubanos estén bajo estas condiciones de trabajo.

“Primero, no es trabajo forzado, tendría que demostrarse (...) hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México.

“En el caso de México hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el período neoliberal que dejaron de formarse médicos. Hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México, entonces no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que debe de demostrarse que los médicos de Cuba en misiones en otras naciones son explotados, para poder imponer estas restricciones, e indicó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre este tema al gobierno mexicano.

También destacó que “es una decisión que se tomó para apoyar a los mexicanos. Esas decisiones las toma el gobierno de México”.

“Esa política exterior no se puede definir en función de otros, sino de los intereses de la nación y del pueblo. ¿Qué esperamos? Respeto. Es lo que siempre hemos pedido, respeto y trato de iguales, hasta ahora hay un trato de iguales”, dijo.

El pasado 25 de noviembre llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 199 médicos cubanos, de 29 especialidades, para colaborar en la atención de personas mexicanas.

Por lo anterior, la Embajada de Cuba en México informó que el equipo médico cubano brindaría su apoyo “junto a colegas mexicanos”, en comunidades remotas de 24 estados del país.

“La solidaridad y experiencia de nuestros galenos dispuesta a salvar vidas. Cuba salva vidas”, expresó la Embajada cubana en territorio mexicano.

