“MC se reservará derecho de admisión siempre”

Movimiento Ciudadano fue, durante las elecciones federales de 2018, el único partido que sin pertenecer a la coalición ganadora (Morena-PES-PT) creció en número de gobiernos, escaños, curules y afiliados.

Clemente Castañeda, su coordinador nacional, tiene esto claro: el triunfo de Movimiento Ciudadano se debió a que el trabajo pesado no se hizo sólo en el periodo de campaña, y tener clara su posición respecto a los demás partidos ayudó.

Al político jalisciense se le pregunta por los nuevos cuadros del partido, por otros que también suman a sus filas o a líderes propios pero antes desdeñados (PAN) o de otros partidos (PRD).

Castañeda responde a EL UNIVERSAL sin titubeos, en medio de un escritorio lleno de libros y papeles: “Movimiento Ciudadano siempre se reservará el derecho de admisión” para no resquebrajar la imagen que ha construido.

¿Qué hizo la diferencia con MC en las elecciones de 2018?

—No sólo no nos fue mal, sino que fuimos el único partido no perteneciente a la coalición ganadora que tuvo crecimiento cuantitativo y cualitativo; creo que eso es producto de un trabajo consistente que ha venido haciendo Movimiento Ciudadano desde hace muchos años. No se inventó en ese proceso electoral, digamos.

MC tiene una historia y una trayectoria, y ha logrado permear en muchas entidades del país en las que ha articulado liderazgos regionales importantes y en donde ha tenido aciertos notables como gobierno —hablo particularmente de gobiernos municipales—. Ha sido una expresión congruente.

¿Cómo abonan los nuevos cuadros a Movimiento Ciudadano?

—Hemos hecho un esfuerzo por abrirle la puerta a personajes que no solamente tengan trayectoria probada, sino que además cuenten con una afinidad ideológica y programática, porque Movimiento Ciudadano se ha reservado y se seguirá reservando el derecho de admisión.

Sin embargo, queremos a aquellos personajes valiosos para la vida política nacional; en ese sentido, para que sigamos sumando esfuerzos, se le ha hecho la invitación de incorporarse a Juan Zepeda, porque es de las personas que tienen una trayectoria intachable, un respaldo popular importante, tanto que aportarle a la vida pública.

Lo mismo puedo decir de Salomón Chertorivski, quien ha aceptado la invitación, aunque no a militar en MC, sino a cumplir una función prácticamente ausente en estos tiempos: generar un espacio para que puedan estar en la mesa y discutir muchas de las mentes más brillantes del país.

¿A Movimiento Ciudadano no le merma que personajes como Martha Tagle o Enrique Alfaro no militen en el partido?

—Claro que no. No somos, digamos, un partido que obligue a la militancia. En este país hay algunos que tienen más militantes que votos, entonces a nosotros el formalismo de la militancia nos parece un absurdo; lo que queremos es gente que comparta el proyecto programático, ideológico y la alternativa que estamos construyendo.

¿Qué ha hecho MC para sumar a líderes jóvenes, como Samuel García o Luis Donaldo Colosio?

—Presentarse como es, una alternativa socialdemócrata en la que se puede participar con libertad. Estamos tratando de hacer lo que no hacen generalmente los partidos políticos, que parece que son espacios cerrados que no tienen comunicación con la población. Nosotros hacemos todo lo contrario.

¿De qué partido se desmarca Movimiento Ciudadano?

—Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ningún otro partido político; no obstante, yo diría que con cada uno de ellos es posible construir si está de por medio el beneficio del país.

Sin embargo, no nos vemos en 2021 haciendo alianza con ninguno de los partidos políticos, desde Morena —que es una especie de nuevo PRI—, pasando por el PAN, pasando por el PRI y con el resto de los satélites de Morena.

Ya tienen Jalisco, ¿por qué gobiernos van próximamente?

—Yo podría decir que por todos los que vamos a jugar en 2021, pero de manera muy clara, antes de que arranque el proceso electoral, no sólo tenemos condiciones de competencia, sino que también las tenemos para ganar en Nuevo León y lo mismo en Colima. Existen otros estados donde hay condiciones muy favorables.

¿Cómo ve a MC en las elecciones intermedias para diputados?

—Yo veo a Movimiento Ciudadano creciendo y tengo la expectativa de que podamos tener una mayor presencia en la Cámara de Diputados, pero lo más importante es que MC siga siendo una voz de oposición constructiva y diferente. Al país le serviría mucho que expresiones como MC tuvieran más fuerza.