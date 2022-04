Marchas antirrevocación convocan a no votar

En al menos 13 ciudades del país se registraron movilizaciones de ciudadanos y organizaciones civiles para manifestarse en contra de la consulta de revocación de mandato, bajo la jornada nacional Terminas y te vas y exigieron no participar en este ejercicio popular.

Las marchas se llevaron a cabo en la Ciudad de México, León, Guadalajara, Mérida, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Culiacán, Saltillo, Querétaro, Xalapa y Hermosillo. En Puebla hubo dos movilizaciones, una a favor y otra en contra.

En la capital del país, al grito de: ¡Andrés, escucha, el INE no se toca!, organizaciones civiles marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución para expresar su rechazo a la consulta ciudadana.

Al frente de la marcha iba el activista Adrián LeBaron, quien en entrevista con EL UNIVERSAL mencionó que acompañaba a las personas que lo han apoyado durante sus protestas, además de manifestar su molestia por la revocación de mandato.

“Mi grito es ese: ‘Terminas y te vas’. Yo no estoy pidiendo que sea revocado, por eso no estoy a favor de la revocación de mandato. Parece que hay chanchullo. Siento que nos están manipulando y yo estoy por un México unido y no dividido”, dijo.

Entre los participantes se encontraba el exdirigente del PRD, Jesús Ortega, quien comentó que acudió también para defender los órganos autónomos.

“Vengo para defender la Constitución ante los atropellos de López Obrador, quien busca desaparecer los órganos autónomos y los poderes independientes. Someter al Poder Judicial, someter al Poder Legislativo. Terminar con el INE y construir una autocracia totalitaria. Por eso marchamos”.

Los manifestantes, con pancartas con las leyendas: “Nadie vota, nadie revoca” y “AMLO, terminas y te vas”, gritaron consignas contra el hijo del Titular del Ejecutivo: “Tu hijo es un ratero, te agarra de cajero”.

Al final se realizó un mitin en el Monumento a la Revolución, donde diversos líderes de asociaciones tomaron la palabra, también lo hicieron Enrique de la Madrid, el excandidato presidencial; Gabriel Quadri, y Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, actualmente presa.

En León participó Arturo Torres del Valle, cuñado del expresidente Vicente Fox, quien respaldó el llamado del exmandatario de “hacerle el feo” a López Obrador en la consulta. Antes de la marcha se suscitó un connato de violencia entre opositores y promotores del ejercicio.

En la capital de Jalisco, unas 200 personas caminaron de la Glorieta de la Normal a la Plaza de las Sombrillas. Los organizadores, integrantes de Chalecos México, afirmaron que el llamado es a no participar porque no se trata realmente de un ejercicio ciudadano, sino más bien de una consulta impuesta por el gobierno federal y Morena.



*Con información de corresponsales