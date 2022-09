Marchan sobre Reforma hacia el Ángel en contra de la violencia en el país

A gritos de ¡México por la paz! y con pancartas de no a la militarización, cientos de manifestantes marcharon por Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia para pedir un alto a la violencia el país.

Vestidos de blanco, con banderas de México y con pancartas con la leyenda: No a la militarización en el país, cientos de ciudadanos de al menos 35 organizaciones civiles exhigieron un alto a la violencia en el país en la en la llamada "Marcha Nacional Por la paz y la justicia".

Encabezando la marcha, Adrián Lebaron y otros manifestantes se abrieron paso sobre Paseo de la Reforma con una pancarta con la leyenda: Partidos de la Alianza Va por México, la decisión no es suya. Los ciudadanos les pagamos y les ordenamos sigan juntos.

En su recorrido por Paseo de la Reforma los manifestantes gritaban: ¡Queremos paz en el pais! !No a la violencia!, otros, con pancartas manifestaban su descontento por la propuestas de que la que las fuerzas armadas apoyen las policias civiles hasta el 2028.

A su llegada al Ángel de la Independencia, en un template, los manifestantes dieron voz a algunos voceros de las diferentes organizaciones civiles convocadas en la marcha.

Adrián Lebaron asiste a marcha contra la violencia

Adrián Lebaron, quien asistió a la marcha, se dijo contento por acudir a la manifestación y por representar a su estado, también recordó que él es una de la víctimas de la violencia en el pais.

"Me da gusto saludarlos, venir de Chihuahua,para representar a mi pueblo y a la sierra Taraumara, Estoy bastante decepcionado de lo que yo he recibido, en mi caso no se ha avanzado tanto... Hay que hacer un recordatorio por esas masacres, yo sí soy de las víctimas. Yo quiero representar a esas hijas que asesinan, ser la voz para un camino por la paz", mencionó.

Por su parte, Verónica del Castillo, periodista y activista, resaltó a los cientos de desaparecidos en el país, la no militarización y el actuar de la sociedad civil.

"Esto no se trata de partidos políticos, no más desaparecidos, estamos a favor de la paz. Todos somos uno, salgamos a las calles, la juventud tiene que despertar, no queremos a los miliarres en las calles, queremos ser libres y seguros.

La sociedad civil tiene que cambiar el país porque ya vimos que las autoridades no la han hecho", enfatizó.



Nueva marcha el 10 de diciembre

Paola Maldonado, asistente a la marcha, dijo que el cambio viene de la sociedad civil en su conjunto y propuso a los asistentes salir a votar en las próximas elecciones, además de invitarlos a una nueva marcha el próximo 10 de diciembre.

"No necesitamos hacer cosas grandes, no necesitas meterte a una asociación, lo podemos hacer desde nuestras calles, con nuestros vecinos. Necesitamos involucrarnos, tenemos que salir a votar, por ello, propongo que los mexicanos seamos más activos. Necesitamos estar unidos para la marcha del próximo 10 de diciembre sin colores y exigiendo la paz que necesitamos", reiteró.

Para finalizar, los manifestantes entonaron en Himno Nacional mexicano e invitaron a los asistentes que en la próxima marcha del próximo 10 de diciembre cada uno de los de ellos lleve a al menos diez personas.

