Marcha en defensa del INE es una manifestación del bloque conservador en contra de mi gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se llevará a cabo el próximo 26 de febrero es una manifestación del bloque conservador, a quienes calificó de “reaccionarios”en contra de su gobierno y contra la llamada Cuarta Transformación porque se sienten afectados en sus intereses.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 18 de Hermosillo, Sonora y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que sus opositores están en su derecho de manifestarse y expresarse libremente, además de que se termina con la simulación.

“Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como pantalla lo de la ley electoral, lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros. Ese es el fondo, lo demás es la excusa, es el pretexto, es ‘el INE no se toca’, ‘García Luna no se toca’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentismo no se toca’, ‘el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca’, ‘la prensa vendida o alquilada no se toca’, pero eso es.

“Están en su derecho de manifestarse y qué bueno porque así dejan de simular porque aparentaban ser independientes, progresistas, liberales y son conservadores rancios y corruptos (…) todo este movimiento va en contra de lo que estamos llevando a cabo nosotros porque se sienten afectados en sus intereses. Es normal, desde hace mucho tiempo se habla de la reacción cuando se lleva a cabo un proceso de transformación hay una reacción, por eso es que se habla de los grupos reaccionarios, siempre los ha habido; entonces se van a manifestar por eso o por cualquier otra cosa y son libres”, dijo.

