Marcha del 8M: colectivos feministas y laborales convocan a marcha en contra de la violencia contra las mujeres

Al grito de "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", colectivos feministas y laborales convocaron a la marcha del 8M en la Fiscalía General de la República (FGR).

Al menos una decena de diferentes representantes de colectivos feministas y laborales convocaron a la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México con el fin de exigir al gobierno erradicar la violencia de género hacia las mujeres.

"Las luchas que hemos enfrentado no las enfrentamos solas y no solo para las mujeres. Esta es una lucha conjunta, todas, todes y todos estamos convocados. Nosotras tenemos otros datos y en las calles nos queremos libres y sin miedo. No aceptamos su estadística, se trata de vida", comentó una de las vocera.

Detallaron que en la marcha acudirán mujeres de colectivos feministas, mujeres con infancias, personas con discapacidad, estudiantes, organizaciones civiles y laborales.

Explicaron que los contingentes partirán de la siguente manera: mujeres colectivas feministas, mujeres indígenas, mujeres trans y de la diversidad sexual, mujeres con infancias, personas con discapacidad, comunidad universitaria, organizaciones de la sociedad civil, organización sindicales, organizaciones urbano popular, organizaciones políticas. Resaltaron que luego de la comunidad universitaria vendrán los contingentes mixtos.

Informaron que la ruta de la marcha la está convocada a las 15:30 horas en la Glorieta de las Mujeres que luchan hacía el Zócalo. La marcha iniciará a las 16:00 horas. Recorrerá Paseo de la Reforma por avenida Juárez y la calle de Cinco de Mayo. En el Zócalo harán diversos pronunciamientos.

Para finalizar, enfatizaron que también exigirán al Gobierno de la República a no criminalizar estos actos, pues resaltaron que las demandas serán contra la violencia machista y el trabajo precario, ya que quieren una vida libre de violencia.

